A célegyenesben a bordányi útfelújítás, már csak az utolsó ellenőrzés van hátra

Bordányban a végéhez közeledik a nagyszabású belterületi útfejlesztési projekt, ami egy pályázat keretében valósult meg. A belterületi fejlesztés célja az volt, hogy javuljon a település úthálózata, ezáltal biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés, valamint könnyebb legyen a közművekhez való hozzáférés. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kivitelezési munkák már befejeződtek, az utolsó hivatalos ellenőrzésre várnak, hogy a projektet lezárhassák.

A bordányi belterületi fejlesztés hamarosan lezárul, az új útszakaszok átadása hamarosan megtörténik. Archív Fotó: Bordány - a Homokhátság szíve

Bordányban befejeződik a belterületi fejlesztés

A fejlesztés uniós forrásból valósult meg. A műszaki átadás-átvételi eljárások lezárása után hivatalosan is átadhatják az új útszakaszokat. A beruházás nemcsak az utak állapotát javítja, hanem hosszú távon hozzájárul a település infrastruktúrájának fejlesztéséhez, a lakosság életminőségének javításához és a település értékének növeléséhez is.

Fejlesztési döntések a testületi ülésen

A témáról a legutóbbi, szeptember 25-i képviselő-testületi ülésen Tanács Gábor polgármester is beszámolt. Az ülésen több fontos döntés is született: a testület elfogadta például a Tessedik Sámuel és az Erkel utca által határolt új, beépíthető telkek értékesítésének előkészítését. Ezzel megkezdődhet a területek hasznosítása, ami új lakóingatlanok kialakítását is lehetővé teheti. A képviselők döntöttek továbbá a helyi egészségügyi alapellátás hosszú távú biztosításáról, valamint a „Felelős állattartás elősegítése” című pályázat előkészítéséről, amely a közösségi szemléletformálást célozza.