Ez áll a háttérben

1 órája

Végleg bezárt egy legendás szegedi presszó, több évtized után húzta le a rolót

Címkék#Alsóváros#presszó#bezárt

Újabb szegedi szórakozóhely húzta le a rolót. Október elsejével végleg bezárt a Rákóczi és az Alföldi utca sarkán lévő Géza tanyája presszó, ami legalább 30 éven át várta a szomjas környékbelieket. A bezárásnak több oka is volt, tudtuk meg az üzemeltetőtől, az ingatlan tulajdonosa pedig elmondta, az üzlethelyiség kiadó.

Imre Péter

A buszból láttam meg, hogy fényes nappal zárva az alsóvárosi Géza tanyája presszó ajtaja, amin két felirat is volt. A következő megállónál leszálltam, visszasétáltam, és akkor olvashattam, hogy a hely október elsejével végleg bezárt. Csodálkoztam, mert úgy emlékeztem – olykor megfordultam ott –, nem volt üres, mindig volt vendége. 

Végleg bezárt egy szegedi presszó.
A Géza tanyája presszó október elsejével végleg bezárt. Fotó: Imre Péter

Emlékek

Volt korszak, amikor az volt az egyik kedvenc időtöltésem, hogy betettem a táskámba az éppen aktuálisan olvasott könyvet, elmentem egy sörözőbe, kocsmába, kértem egy Unicumot és egy pohár, korsó vagy üveg sört és leültem olvasni. Az említett italok elfogyasztása így több mint 2 óráig tartott. Az alsóvárosi Géza tanyájába – lehet, hogy akkor még nem erre a névre hallgatott – is betértem párszor, a galérián az ablak közeli asztalhoz telepedtem le és olvastam, csak akkor vettem a sátorfámat, ha besötétedett és már nem láttam jól a betűket. Kellemes helynek találtam, volt amikor különböző országokból származó rendőrsapkák díszítették a pulthoz közeli falakat és jókat lehetett beszélgetni is. Újabb szórakozóhely szűnt meg Szegeden.

Végleg bezárt a „tanya”

Az ajtóra biggyesztett számot tárcsázva az ingatlan tulajdonosa vette fel a telefont, ő adta meg az utóbbi években bérlő-üzemeltető, Mészáros Zsolt számát, előtte az apósa várta a vendégeket, tőle vette át a helyet.

Kiadó a szegedi vendéglátóhely. Fotó: Imre Péter

– Számos oka volt annak, hogy október elsejével végleg lehúztam a rolót – kezdte beszámolóját Zsolt –, az egyik legfontosabb, hogy a Géza tanyáját elsősorban mindig is az idősebbek, a nyugdíjasok látogatták, és sajnos koruknál fogva egymás után hunytak el. Morbid, de úgy fogalmazhatok: szinte elfogytak a vendégek. De az is jelentős volt, hogy a nemzeti dohányboltokban jóval olcsóbban vásárolhattak az emberek alkoholt, ez is csökkentette a vendégkört. Sok ok és kedvezőtlen tényező összejátszása miatt kellett meghozni azt a döntést, hogy vége, nem lehet tovább csinálni, végleg bezár a Géza tanyája presszó – ismertette a szomorú elhatározáshoz vezető utat Mészáros Zsolt.

Kiadó

Mint írtuk: az ajtón két üzenet olvasható, az egyik a bezárásról értesít, a másikon az a telefonszám van, amit a bérlés után érdeklődők tárcsázhatnak. Valószínűleg lesz új bérlő, üzemeltető, de azt még nem lehet tudni, mi nyílik majd a Géza tanyája helyén.

