Egyetlen kattintás, és mindent elveszíthetsz – ezekkel a digitális pajzsokkal védekezhetsz

Napjainkban az adatvédelem és a digitális technológiák biztonságos használata nagy hangsúlyt és jelentőséget kapott. Mobilbanki és online szolgáltatások jelszavai, telefonszámok, közösségi média- és üzenetküldő fiókok – egyre több olyan információ létezik, amely fokozott figyelmet és felelősségteljes kezelést igényel. Mit érdemes észben tartani, és milyen szabályokat kell követni ahhoz, hogy adataink biztonságban legyenek a neten? A következő hasznos tanácsokat a Viber állította össze a Nemzeti Kiberbiztonsági Tudatosság Hónapja alkalmából, amit hagyományosan októberben tartanak. Az ő segítségükkel közli lapunk is a legfontosabbakat, azokat, amelyekkel biztonságban tartható online életünk.

Ha figyelünk és betartjuk a szabályokat, biztonságban tartható online életünk. Illusztráció: Shutterstock

Erős jelszavak, gyanús üzenetek

Az első a jelszó, aminek erősnek és megbízhatónak kell lennie. Ennek érdekében a legalább 12-14 karakter hosszúságú jelszó tartalmazzon kis- és nagybetűket, számokat és különböző karaktereket. Fontos, mert ebbe a hibába sokan beleesünk, hogy kerüljük a személyes adatok használatát, például a születési dátumokat és a neveket, sőt amennyiben lehet, ne alkalmazzunk valódi, létező szavakat a jelszóban. Minden weboldalhoz külön jelszót hozzunk létre, és cseréljük azokat néhány havonta, vagy akár gyakrabban. Lényeges a hozzáférhetőség esélyének a csökkentése, vagyis ne tároljuk a jelszavainkat telefonunk vagy laptopunk jegyzetei között.

Mindig alaposan ellenőrizni kell az e-maileket és az üzenetküldőkön beérkező üzeneteket, és ha hibákra, ellentmondásokra bukkanunk, vagy váratlan nagy nyereményt ígérnek, illetve személyes adatokat kérnek – gyanakodjunk! Ha bármi gyanúsat észlelünk, azonnal jelentsük és töröljük az üzenetet. Fontos az is, hogy az egyre gyarapodó futárszolgálatok hivatalos oldalán ellenőrizzük a csomag állapotát, továbbá ne kattintsunk ismeretlen linkekre és ne töltsünk le ismeretlen fájlokat.

Az adatbiztonság alapja: ne oszd meg személyes adataidat

Azzal is biztonságban tarthatjuk online életünket, ha nem bízunk az idegenekben. Hogy elkerüljük a trükköket, csak egy egyszerű tanácsot kell észbe vésni: soha, semmilyen körülmények között ne osszuk meg más felhasználóval személyes adatainkat, például az útlevelünkkel kapcsolatban, bankszámla-információkat, jelszavakat, kódokat, lakcímet vagy bármilyen személyes jellegű dokumentumot. És ilyen infót senkinek sincs joga kérni tőlünk egyszerű üzenetben. Ezenkívül a csoportos beszélgetésekben is beállíthatunk kommunikációs korlátozásokat, hogy mások, ismeretlenek ne csatlakozhassanak a csoporthoz. De arra is fel kell készülni, hogy a csalók manapság „egyre több hangszeren játszanak”, mindenre képesek céljuk eléréséhez. A Viberen elérhető az „Ismeretlen hívók elnémítása” funkció.