1 órája
Egyetlen kattintás, és mindent elveszíthetsz – ezekkel a digitális pajzsokkal védekezhetsz
A digitális, az online világban élünk már jó ideje. Ott is érhetnek, és érnek is bennünket meglepetések, az ottani bűnözés is kialakult és egyre jobban fejlődik – pénzünket, megtakarításunkat veszíthetjük el, ellophatják adatainkat –, ezért most azt mutatjuk meg, amivel biztonságban tartható online életünk. Ezekkel a szabályokkal már mindenki találkozott, találkozhatott, de csakis úgy működnek, ha betartjuk őket.
Napjainkban az adatvédelem és a digitális technológiák biztonságos használata nagy hangsúlyt és jelentőséget kapott. Mobilbanki és online szolgáltatások jelszavai, telefonszámok, közösségi média- és üzenetküldő fiókok – egyre több olyan információ létezik, amely fokozott figyelmet és felelősségteljes kezelést igényel. Mit érdemes észben tartani, és milyen szabályokat kell követni ahhoz, hogy adataink biztonságban legyenek a neten? A következő hasznos tanácsokat a Viber állította össze a Nemzeti Kiberbiztonsági Tudatosság Hónapja alkalmából, amit hagyományosan októberben tartanak. Az ő segítségükkel közli lapunk is a legfontosabbakat, azokat, amelyekkel biztonságban tartható online életünk.
Erős jelszavak, gyanús üzenetek
Az első a jelszó, aminek erősnek és megbízhatónak kell lennie. Ennek érdekében a legalább 12-14 karakter hosszúságú jelszó tartalmazzon kis- és nagybetűket, számokat és különböző karaktereket. Fontos, mert ebbe a hibába sokan beleesünk, hogy kerüljük a személyes adatok használatát, például a születési dátumokat és a neveket, sőt amennyiben lehet, ne alkalmazzunk valódi, létező szavakat a jelszóban. Minden weboldalhoz külön jelszót hozzunk létre, és cseréljük azokat néhány havonta, vagy akár gyakrabban. Lényeges a hozzáférhetőség esélyének a csökkentése, vagyis ne tároljuk a jelszavainkat telefonunk vagy laptopunk jegyzetei között.
Mindig alaposan ellenőrizni kell az e-maileket és az üzenetküldőkön beérkező üzeneteket, és ha hibákra, ellentmondásokra bukkanunk, vagy váratlan nagy nyereményt ígérnek, illetve személyes adatokat kérnek – gyanakodjunk! Ha bármi gyanúsat észlelünk, azonnal jelentsük és töröljük az üzenetet. Fontos az is, hogy az egyre gyarapodó futárszolgálatok hivatalos oldalán ellenőrizzük a csomag állapotát, továbbá ne kattintsunk ismeretlen linkekre és ne töltsünk le ismeretlen fájlokat.
Az adatbiztonság alapja: ne oszd meg személyes adataidat
Azzal is biztonságban tarthatjuk online életünket, ha nem bízunk az idegenekben. Hogy elkerüljük a trükköket, csak egy egyszerű tanácsot kell észbe vésni: soha, semmilyen körülmények között ne osszuk meg más felhasználóval személyes adatainkat, például az útlevelünkkel kapcsolatban, bankszámla-információkat, jelszavakat, kódokat, lakcímet vagy bármilyen személyes jellegű dokumentumot. És ilyen infót senkinek sincs joga kérni tőlünk egyszerű üzenetben. Ezenkívül a csoportos beszélgetésekben is beállíthatunk kommunikációs korlátozásokat, hogy mások, ismeretlenek ne csatlakozhassanak a csoporthoz. De arra is fel kell készülni, hogy a csalók manapság „egyre több hangszeren játszanak”, mindenre képesek céljuk eléréséhez. A Viberen elérhető az „Ismeretlen hívók elnémítása” funkció.
Ezekre figyelj, ha valóban biztonságban akarod tudni adataidat
Sokat segíthet a megelőzésben, online életünk megvédésében, ha csakis megbízható internetkapcsolatot használunk, biztonságos programokat és alkalmazásokat töltünk le, illetve ha nem tárolunk fontos dokumentumokat és adatokat elektronikusan. Ezeket magyarázni, indokolni sem kell, egyértelműek, olykor mégis megfeledkezünk róluk. Pozitív példaként: a Viberen használhatjuk az „Eltűnő üzenet” funkciót, amivel biztonságosan küldhetünk el fontos dokumentumokat, mert ezek automatikusan törlődnek a beszélgetésből az előre beállított idő leteltével.
Magánéletünk és adataink védelme
A mai digitális világban mindenkinek fontos az online magánélet és az adatok bizalmas kezelése. Szerencsére a kommunikáció bizalmasságának megőrzése egyszerűen megoldható. A Viberen például használhatjuk a „Rejtett csevegések” funkciót, amivel bizonyos beszélgetéseket elrejthetünk a kíváncsi szemek elől és amelyek csakis PIN-kóddal érhetők el.
Összesítve az eddigieket: online biztonságunk elsősorban rajtunk és digitális szokásainkon múlik. Ha betartunk pár egyszerű szabályt, magabiztosabban és komfortosabban érezhetjük magunkat az online térben.
