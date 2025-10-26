október 26., vasárnap

Hírösszefoglaló

1 órája

Megnéztük a Bödön Piacot, megdöbbentünk a horgászokkal és lerántottuk a leplet kísértetáramról

Címkék#Bödön Piac#Lapos#Szeged

Szeged vasárnap is pezsgő arccal várta a látogatókat, a Bödön Piac kézműves különlegességei és a halloween-hangulat, egy francia cukrásztanuló kalandjai, egy különös horgászfogás, valamint a kísértetáram rejtélye egyaránt megmozgatták a várost és környékét.

Munkatársunktól

Szegeden eseménydús vasárnap zajlott, a várost a Bödön Piac hangulata, a halloween-varázs és egy francia cukrásztanuló története tette különlegessé. Közben a horgászok rendkívüli fogásról számoltak be, és az áramszámlák titkos bűnösére is fény derült.

Bödön piacon két árus
Mindenkit elvarázsolt a vasárnapi Bödön Piac. Fotó: Gémes Sándor

Kézműves csodák és halloween-hangulat: a Bödön Piac elvarázsolta Szegedet – galériával, videóval

Hatalmas tömeg érkezett vasárnap délelőtt a Szeged Plázába. A Bödön Piac kézműves, termelői és élménypiac, ahol az élelmiszer mellett egyedi portékák is várják a látogatókat. Az esemény a Halloween hangulatában telt, és ismét megtöltötte élettel a Plázát.

Szegeden cukrászmesterré válni? Természetesen! – egy francia diák és egy mestercukrász mesél

Külföldön is terjed a szegedi cukrászdák jó híre. Egy fiatal francia cukrásztanuló azért érkezett Szegedre, hogy megismerje a magyar édességek világát. A Szegeden tanuló Lucien Gabard kilenc hónapot tölt a városban. A sajtos csiga már jól megy neki, de halászlevet még nem evett az Acapella cukrászda új tanulója.

Baleset történt a 4434-es úton: így nézett ki a felborult autó a helyszínen

Makó és Kövegy között történt baleset a 4434-es úton.

A horgászokat is megdöbbentette, mi került elő a vízből – elképesztő fogás a Lapos partján

Elképesztő fogás akadt a szegedi horgászok botjára az elmúlt napokban. A Lapos Beach partja egy igazi víziszörnyet rejtegetett.

Ezért szökik az egekbe az áramszámla: a kísértetáram a hibás, de van megoldás

Hiába kapcsolod ki a tévét, a töltőt vagy a számítógépet – a kísértetáram akkor is dolgozik. Ez a láthatatlan energiafogyasztás akár az éves áramszámlád 10 százalékát is elviheti, miközben észre sem veszed. Mutatjuk, mely készülékek a legnagyobb „energiavámpírok”, és hogyan tudod egyszerűen megfékezni őket otthon!

