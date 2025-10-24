24 perce
A bohócdoktorok újra jótékonyságra hívnak, segítsd meg te is a beteg gyerekek karácsonyát
A Karitáció Alapítvány bohócdoktorai idén sem pihennek. Ismét lesz a szervezésükben csokigyűjtés gyerekeknek, amivel az ünnepekkor kórházban fekvő kicsiknek szeretnének kedveskedni. Ebben és ehhez kérik mindenki segítségét a bohócdoktorok
Szívből csomagolva – ez az idei csokigyűjtés szlogenje, amit a Karitáció Alapítvány bohócdoktorai most is megszerveznek az ünnepekkor kórházban fekvő kicsiknek. Az ajándékot karácsonykor juttatják el nekik. Indul a bohócdoktorok csokigyűjtése gyerekeknek!
Csokigyűjtés gyerekeknek
Ezért azt kérik, akik szeretnének örömöt szerezni a beteg gyermekeknek, azok a gyűjtőpontokra – Balástyán a Teleházban van – vigyenek el legalább egy tábla csokoládét december 19-ig. Onnan juttatják el az adományokat a Karitáció Alapítvány szegedi irodájába (6725 Szeged, Kálvária tér 31.). Ide postai úton, csomagban is küldhető csokoládé.
Várják még a boltosok, pedagógusok és cégek jelentkezését, akik az általuk összegyűjtött táblás csokikat segítenek eljuttatni a központba. Kérik még, hogy aki gyűjtőpontot tud biztosítani, az jelentkezzen náluk, telefonon munkanapokon és munkaidőben a 30/682-2044-es számon, vagy az [email protected] e-mail-címen.
Részletek olvashatók még a karitacio.hu/szivbol-csomagolva és a www.facebook.com/Bohocdoktorok oldalon. Az akcióhoz természetesen bárki csatlakozhat.
Szívből csomagolva
Immár tizenharmadik alkalommal szervezik meg a Karitáció bohócdoktorai az összefogást, mellyel az ünnepekkor kórházban fekvő gyermekekért tesznek – cél a gyógyulásuk. Ehhez a receptjük a jelenlét, a vidámság gyógyító ereje, valamint a csokoládé kimutatott szorongás csökkentésével elősegíteni a nyugalom, a jókedv és kedélyesség érzését.
Mint már említettük: karácsony alkalmából, de még az ünnepek előtt eljuttatják az adományokat a kórházak gyerekosztályainak, ezzel varázsolva oda az ünnepet. A csoki mellé érkező bátorító üzenet, rajz, vers is azt jelzi számukra, hogy nincsenek egyedül, és nagyon fontos, hogy a támogatás erőt ad a sokszor hónapokig elhúzódó gyógyulási folyamat során.
A bohócdoktorokat idézve:
Együtt csodákra vagyunk képesek!
És már pár tábla csokoládé is közelebb vihet a csodához – szívből csomagolva.