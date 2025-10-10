október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

33 perce

Bóka János Szegeden: az EU-bővítés most stratégiai kérdés

Címkék#európai unió#Szeged#Bóka János

A Nyugat-Balkán uniós csatlakozása Magyarország számára gazdasági, energetikai és biztonsági szempontból is stratégiai érdek – írta Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Delmagyar.hu

A Bóka János felidézte: az illegális migráció elleni küzdelem, az energiabiztonság, a közlekedési infrastruktúra és a kulturális kapcsolatok már ma is olyan területek, ahol Magyarország és a Nyugat-Balkán országai szoros együttműködésben dolgoznak.

Bóka János szerint a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása erősítené Magyarország és az Európai Unió biztonságát. Forrás: Bóka János hivatalos Facebook-oldala
Bóka János szerint a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása erősítené Magyarország és az Európai Unió biztonságát. Forrás: Bóka János hivatalos Facebook-oldala

Bóka János Szegeden: közös érdek a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása

„A magyar EU-elnökség alatt kezdeményeztem, hogy Szegeden gyűljenek össze a Nyugat-Balkán országainak európai integrációért felelős miniszterei és tanácsadói. A tavalyi találkozó után ma újra Szegeden egyeztetünk: akkor a fokozatos integráció volt a középpontban, ma pedig a következő hétéves uniós költségvetés és az EU versenyképességének kérdései állnak a napirenden”

 – fogalmazott Bóka.

A cél szerinte világos: az uniónak olyan költségvetési és politikai keretet kell kialakítania, amely valóban előmozdítja a Nyugat-Balkán mielőbbi csatlakozását.

„Ukrajna csatlakozási folyamata soha nem látott politikai figyelmet kap, miközben a Nyugat-Balkán országai már évek óta teljesítik a tagsághoz szükséges feltételek döntő részét, mégsem haladnak előre a megérdemelt ütemben. Pedig az ő helyük egyértelműen az Európai Unióban van”

 – hangsúlyozta a miniszter.

Bóka János szerint a balkáni országok uniós csatlakozása nemcsak a térség, hanem az egész Európai Unió versenyképességét és biztonságát erősítené. „Ez közös érdek” – tette hozzá.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu