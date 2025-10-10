20 perce
Bóka János Szegeden: az EU-bővítés most stratégiai kérdés
A Nyugat-Balkán uniós csatlakozása Magyarország számára gazdasági, energetikai és biztonsági szempontból is stratégiai érdek – írta Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán pénteken.
A Bóka János felidézte: az illegális migráció elleni küzdelem, az energiabiztonság, a közlekedési infrastruktúra és a kulturális kapcsolatok már ma is olyan területek, ahol Magyarország és a Nyugat-Balkán országai szoros együttműködésben dolgoznak.
Bóka János Szegeden: közös érdek a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása
„A magyar EU-elnökség alatt kezdeményeztem, hogy Szegeden gyűljenek össze a Nyugat-Balkán országainak európai integrációért felelős miniszterei és tanácsadói. A tavalyi találkozó után ma újra Szegeden egyeztetünk: akkor a fokozatos integráció volt a középpontban, ma pedig a következő hétéves uniós költségvetés és az EU versenyképességének kérdései állnak a napirenden”
– fogalmazott Bóka.
A cél szerinte világos: az uniónak olyan költségvetési és politikai keretet kell kialakítania, amely valóban előmozdítja a Nyugat-Balkán mielőbbi csatlakozását.
„Ukrajna csatlakozási folyamata soha nem látott politikai figyelmet kap, miközben a Nyugat-Balkán országai már évek óta teljesítik a tagsághoz szükséges feltételek döntő részét, mégsem haladnak előre a megérdemelt ütemben. Pedig az ő helyük egyértelműen az Európai Unióban van”
– hangsúlyozta a miniszter.
Bóka János szerint a balkáni országok uniós csatlakozása nemcsak a térség, hanem az egész Európai Unió versenyképességét és biztonságát erősítené. „Ez közös érdek” – tette hozzá.
