Bóka János Szegeden: az EU-bővítés most stratégiai kérdés

A Bóka János felidézte: az illegális migráció elleni küzdelem, az energiabiztonság, a közlekedési infrastruktúra és a kulturális kapcsolatok már ma is olyan területek, ahol Magyarország és a Nyugat-Balkán országai szoros együttműködésben dolgoznak.

Bóka János szerint a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása erősítené Magyarország és az Európai Unió biztonságát. Forrás: Bóka János hivatalos Facebook-oldala

Bóka János Szegeden: közös érdek a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása

„A magyar EU-elnökség alatt kezdeményeztem, hogy Szegeden gyűljenek össze a Nyugat-Balkán országainak európai integrációért felelős miniszterei és tanácsadói. A tavalyi találkozó után ma újra Szegeden egyeztetünk: akkor a fokozatos integráció volt a középpontban, ma pedig a következő hétéves uniós költségvetés és az EU versenyképességének kérdései állnak a napirenden”

– fogalmazott Bóka.

A cél szerinte világos: az uniónak olyan költségvetési és politikai keretet kell kialakítania, amely valóban előmozdítja a Nyugat-Balkán mielőbbi csatlakozását.

„Ukrajna csatlakozási folyamata soha nem látott politikai figyelmet kap, miközben a Nyugat-Balkán országai már évek óta teljesítik a tagsághoz szükséges feltételek döntő részét, mégsem haladnak előre a megérdemelt ütemben. Pedig az ő helyük egyértelműen az Európai Unióban van”

– hangsúlyozta a miniszter.

Bóka János szerint a balkáni országok uniós csatlakozása nemcsak a térség, hanem az egész Európai Unió versenyképességét és biztonságát erősítené. „Ez közös érdek” – tette hozzá.