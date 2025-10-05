Sorra húzzák le a rolót Szegeden, egy élet munkája válik semmivé

Elviselhetetlen érzés, amikor rádöbbenünk, hogy innen nincs kiút. Nem könnyű feldolgozni egy boltbezárást.

Egyre több a boltbezárás Szegeden.

Boltbezárások sokasága Szegeden

Az erőfeszítések hiábavalók. Nem maradt más hátra, csak a végső döntés, a megszűnés. Így járt több kisvállalkozás is Szegeden. Szemükből eltűnt a munkájuk iránt érzett végtelen tisztelet és szeretet. Beletörődtek abba, hogy az eddigi munkájuk a múlté, csak azt várják, hogy legyen vége, hadd zárhassanak már be. Ilyen helyzetbe szerencsére sosem kerülök, csak a szakmám miatt sem, de elképzelésem szerint a legnehezebb napok az utolsóak lehetnek. Látni, ahogyan fokozatosan eltűnik minden az üzletből, majd utolsóként a tulajdonos távozik. Évekig megszokta, hogy dolga van, feladatai vannak, de hirtelen mindez megszűnik. Újra meg kell találnia az élet értelmét és a sors által szánt küldetését. Szinte a nulláról indul, miközben jelentős státuszváltozáson megy keresztül, főnökből alkalmazottá válik. Átesik egy szerepcserén. A boltbezárásokról többször írtam, és mindig megérintett a történetük. Annyira, hogy még egyszer utoljára vásároltam tőlük. A velük való találkozás után órákig nem tudtam napirendre térni, csak azon járt az agyam, mennyire szerencsés vagyok. Alkalmazottként a jövő kiszámíthatóbb, míg a vállalkozás felér egy orosz rulettel. Tiszteletem azoké, akik dacoltak a külső tényezőkkel, stabilan talpon maradtak, és évtizedeken át működtették üzletüket, míg végül elkerülhetetlenül bekövetkezett a legrosszabb. A bezárás. Én ezek után mosolyogni sem tudnék, nem hogy újrakezdeni. A ismerőseim között voltak olyanok, akik nem tudtak felállni a kudarcból és a boldogságukat a pohár fenekén keresték. A család szétesett, a bánat volt a veszte. Ha milliárdos lennék, felvásárolnám az összeset közülük, ezzel új esélyt adva nekik. Hány sorsot írhatnék át, hány családot húznék vissza a szakadék széléről. Persze ez túl álomszerű lenne, a világ nem egy habos-babos csokitorta. Azt látjuk, a legrosszabb forgatókönyv egyik napról a másikra következhet be, mint egy derült égből villámcsapás. Éppen ezért én azt mondom, hogy a mának és a pillanatnak élj, becsüld meg mindazt, amid van!