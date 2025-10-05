49 perce
Sorra húzzák le a rolót Szegeden, egy élet munkája válik semmivé
Nem könnyű. Egy boltbezárás sosem csupán gazdasági döntés, sokkal inkább élethelyzetek, álmok és évtizedes munkák végét jelenti. Szegeden az elmúlt időszakban több kisvállalkozás is kénytelen volt lehúzni a rolót, a tulajdonosok pedig nemcsak üzletüktől, hanem megszokott mindennapjaiktól is búcsút vettek.
Elviselhetetlen érzés, amikor rádöbbenünk, hogy innen nincs kiút. Nem könnyű feldolgozni egy boltbezárást.
Boltbezárások sokasága Szegeden
Az erőfeszítések hiábavalók. Nem maradt más hátra, csak a végső döntés, a megszűnés. Így járt több kisvállalkozás is Szegeden. Szemükből eltűnt a munkájuk iránt érzett végtelen tisztelet és szeretet. Beletörődtek abba, hogy az eddigi munkájuk a múlté, csak azt várják, hogy legyen vége, hadd zárhassanak már be. Ilyen helyzetbe szerencsére sosem kerülök, csak a szakmám miatt sem, de elképzelésem szerint a legnehezebb napok az utolsóak lehetnek. Látni, ahogyan fokozatosan eltűnik minden az üzletből, majd utolsóként a tulajdonos távozik. Évekig megszokta, hogy dolga van, feladatai vannak, de hirtelen mindez megszűnik. Újra meg kell találnia az élet értelmét és a sors által szánt küldetését. Szinte a nulláról indul, miközben jelentős státuszváltozáson megy keresztül, főnökből alkalmazottá válik. Átesik egy szerepcserén. A boltbezárásokról többször írtam, és mindig megérintett a történetük. Annyira, hogy még egyszer utoljára vásároltam tőlük. A velük való találkozás után órákig nem tudtam napirendre térni, csak azon járt az agyam, mennyire szerencsés vagyok. Alkalmazottként a jövő kiszámíthatóbb, míg a vállalkozás felér egy orosz rulettel. Tiszteletem azoké, akik dacoltak a külső tényezőkkel, stabilan talpon maradtak, és évtizedeken át működtették üzletüket, míg végül elkerülhetetlenül bekövetkezett a legrosszabb. A bezárás. Én ezek után mosolyogni sem tudnék, nem hogy újrakezdeni. A ismerőseim között voltak olyanok, akik nem tudtak felállni a kudarcból és a boldogságukat a pohár fenekén keresték. A család szétesett, a bánat volt a veszte. Ha milliárdos lennék, felvásárolnám az összeset közülük, ezzel új esélyt adva nekik. Hány sorsot írhatnék át, hány családot húznék vissza a szakadék széléről. Persze ez túl álomszerű lenne, a világ nem egy habos-babos csokitorta. Azt látjuk, a legrosszabb forgatókönyv egyik napról a másikra következhet be, mint egy derült égből villámcsapás. Éppen ezért én azt mondom, hogy a mának és a pillanatnak élj, becsüld meg mindazt, amid van!
