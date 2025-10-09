október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Étterem

2 órája

Újabb hellyel bővül a Bonita Bisztró, ezúttal vármegyénkben

Címkék#Bonita Bisztró#étterem#Szeged

Új helyet nyit a népszerű vendéglátóhely, a Bonita Bisztó.

Delmagyar.hu

Újabb éttermet nyit a Bonita bisztró.

Bonita Bisztró
A Bonita Bisztró Csabán sokak kedvenc vendéglátóhelye, most Szegeden próbál szerencsét. Fotó:  Bencsik Ádám

Bonita Bisztró: Szegeden nyit új éttermet

A Békés vármegyei vállalkozás nyáron nyitott újra. Bonita nemcsak Békéscsabán, hanem más városokban is működik, s egy friss bejelentés szerint nemsokára még egy olasz étterem nyílik a családi vállalkozás nevében.

A Beol.hu cikkéből kiderült, hogy a népszerű vendéglátóhely újabb helyszínnel bővül, méghozzá Szegeden. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu