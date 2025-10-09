Újabb hellyel bővül a Bonita Bisztró, ezúttal vármegyénkben

Újabb éttermet nyit a Bonita bisztró.

A Bonita Bisztró Csabán sokak kedvenc vendéglátóhelye, most Szegeden próbál szerencsét. Fotó: Bencsik Ádám

Bonita Bisztró: Szegeden nyit új éttermet

A Békés vármegyei vállalkozás nyáron nyitott újra. Bonita nemcsak Békéscsabán, hanem más városokban is működik, s egy friss bejelentés szerint nemsokára még egy olasz étterem nyílik a családi vállalkozás nevében.

A Beol.hu cikkéből kiderült, hogy a népszerű vendéglátóhely újabb helyszínnel bővül, méghozzá Szegeden.