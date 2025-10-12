Bonsai nevelés egy profitól és a híres Lidl akció – tartalmas volt a nap

Majdnem a véletlennek köszönhető, hogy egymásra talált két bedős diák és Paksi Csaba. A fiatalokat, akik a most alakult Bedő Bonsai Klub tagjai a bonsaiok szeretete hozta össze a nyugdíjas Csaba bácsival. A fiatalok az ő segítségével tanulják a bonsainevelés művészetét.

A Bedő Bonsai Klub fiatal tagjai, Bernát Marcell, Lőrincz Zoltán és mentoruk, Paksi Csaba a bonsai nevelés aprólékos művészetét gyakorolják Ásotthalmon. Fotó: Karnok Csaba

Csaba bácsi és a mini fák, így segíti a nyugdíjas az erdész tanulókat – videóval, galériával

A természet szeretete, a türelem és az aprólékos munka iránti rajongás köti össze az ásotthalmi Bedő Bonsai Klub fiatal tagjait. Bernát Marcell és Lőrincz Zoltán, az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium két lelkes diákja, akik egy különleges mentor, az ásotthalmi Paksi Csaba segítségével ismerkednek a bonsai nevelés művészetével.

