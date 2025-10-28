Hihetetlen, de működik: a bordányi becsületkassza már tíz éve bizonyít! – videóval

Butty Bertoldék portája Csongrád-Csanád vármegye egyik legőszintébb üzlete: itt az áru a portán várja a vevőt, eladó nélkül. A bizalomra épülő tökvásár, a bordányi becsületkassza már egy évtizedes hagyomány a főutcán, ami messze földön híressé tette a falut. A sütőtök- és faragótök szezon csúcsán újra Bordányban jártunk, ahol éppen egy fotós, Nagy Edit pakolta meg a kosarát az őszi terméssel.

A bordányi becsületkassza tökpultja Butty Bertoldék portája előtt, ahol a bizalom a legnagyobb érték. Fotó: Török János

Hat tök és a bordányi becsületkassza

Bordány főutcáján haladva akár autóval, akár gyalog azonnal feltűnik a kerítés előtt sorakozó színes, formás tökök sora. Itt nincsenek eladók, csak egy tábla az árakkal, és egy kis postaláda a fizetéshez. Ahogy ott jártunk, éppen Nagy Edit szegedi természetfotós, a dél-alföldi tá megörökítője válogatott a termésből.

A vásárlás rituáléja

Gondosan elhelyezte a csomagtartóban a hat darab sütőtököt, majd bedobta a pénzt a postaládához hasonló pénzgyűjtőbe. Azt mondta, most először jár erre és azonnal kihasználta a lehetőséget. A vásárlás rituáléja egyszerű: kiválasztja az árut, kiszámolja az árát, majd bedobja az összeget.

Tíz éve bizonyít a bizalom

Butty Bertold korábban elmondta, hogy a becsületkasszás módszerrel tíz év alatt nem voltak rossz tapasztalatai. Ezzel a falu a becsületkasszák falujává, a bizalom helyi mintapéldájává vált. A családi porta előtt lévő, gondosan berendezett tökpultot most is ellepték a különféle termékek: a sütőtök, a halloweentök és a dísztök. Egyesek azt mondják, Bordány ezzel a kis, de lényeges gesztussal nem csupán eladja terményeit, hanem a közösség szellemiségét is megerősíti.

Mi az a becsületkassza? Az Alternatívgazdaság honlapján azt írja, a becsületkassza egy olyan közösség vagy szomszédsági eladási módszer, ahol a megadott ár fizetését nem ellenőrzik. A fizess amennyit akarsz modelltől eltérően itt meghatározzák az ajánlott árat. Általa munkaidőt és munkaerőt lehet nyerni. A becsületkassza leginkább kis értékű fizetéseknél terjedt el. Becsületességre épít, arra, hogy a vásárló zöme nem él vissza azzal, ha nem kötelező fizetni egy szolgáltatásért.