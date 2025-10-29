október 29., szerda

Kilenc vár gazdára

1 órája

Önköltségi áron kínálják az önkormányzati telkeket ebben a vármegyei faluban

Ezen a vármegyei kistelepülésen ismét megmozdult az ingatlanpiac. Kilenc új bordányi telek került piacra. A cél, hogy a fiatalok és új beköltözők is találjanak elérhető építési területet. Az önkormányzat önköltségi áron kínálja a közművesített ingatlanokat.

Arany T. János

Bordányi telek eladó! Bordányban pezseg az ingatlanpiac: az önkormányzat összesen kilenc új építési telket kínál megvételre. A cél, hogy azok is letelepedhessenek a községben, akik eddig hiába kerestek elérhető telket. A fejlesztésről Tanács Gábor polgármester beszélt.

bordányi telek a homokos pusztában
Baráti áron. Kilenc új bordányi telek eladó a falu szélén. A cél a fiatal családok letelepedésének támogatása. Fotó: Török János

Bordányi telek önköltségi áron

A telekárakról megoszlanak a vélemények, de a polgármester szerint teljesen átlátható az árképzés. – Van, aki szerint jó ár, más sokallja, de mi nem teszünk rá semmilyen hasznot, ez nálunk az önköltségi ár. Megvettük a földet, és megrendeltük a víz- és csatornabekötéseket, a villanyt, a közvilágítást, a mérnöki munkákat, minden költséget beépítettünk – magyarázta Tanács Gábor. Hozzátette: az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik a teljes fedezettel, ezért azt szeretnék, ha amint minden telekre meglenne a vevő, a befolyó összegekből tudnák fedezni a további munkálatokat, elsősorban a közművesítést.

Hiánycikk lett a bordányi építési telek

Korábban Bordányban gyakorlatilag nem volt eladó ingatlan. Bár magántulajdonban több telek is van, ezeket jellemzően nem kínálják eladásra. De miért nem? 

– Sokan a gyerekeik számára vették meg ezeket a telkeket, mások befektetésként őrzik, így viszont azok, akik most szeretnének Bordányba költözni, nem találnak helyet. Ezért döntöttünk úgy, hogy saját erőből kialakítunk új telkeket – mondta a polgármester.

Újabb területek előkészítés alatt

A most értékesítésre kerülő kilenc telek mellett a Széchenyi utca környékén is további 10–12 telek kialakítása zajlik, de ott még folyamatban vannak a kisajátítási eljárások és a műszaki előkészületek. Tanács Gábor szerint a közművesítés költségei jelentősen megemelték az árakat, de így is versenyképesek a telkek a régióban. – Bordányi viszonylatban nem a legolcsóbbak ezek a telkek, viszont Szegedhez képest még mindig kifejezetten kedvező áron kínáljuk őket – fogalmazott. A 700 és 1000 négyzetméter közötti telkeket ára négyzetméterenként 11 ezer 900 forint meg az ÁFA. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

