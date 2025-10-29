27 perce
Önköltségi áron kínálják az önkormányzati telkeket ebben a vármegyei faluban
Ezen a vármegyei kistelepülésen ismét megmozdult az ingatlanpiac. Kilenc új bordányi telek került piacra. A cél, hogy a fiatalok és új beköltözők is találjanak elérhető építési területet. Az önkormányzat önköltségi áron kínálja a közművesített ingatlanokat.
Bordányi telek eladó! Bordányban pezseg az ingatlanpiac: az önkormányzat összesen kilenc új építési telket kínál megvételre. A cél, hogy azok is letelepedhessenek a községben, akik eddig hiába kerestek elérhető telket. A fejlesztésről Tanács Gábor polgármester beszélt.
Bordányi telek önköltségi áron
A telekárakról megoszlanak a vélemények, de a polgármester szerint teljesen átlátható az árképzés. – Van, aki szerint jó ár, más sokallja, de mi nem teszünk rá semmilyen hasznot, ez nálunk az önköltségi ár. Megvettük a földet, és megrendeltük a víz- és csatornabekötéseket, a villanyt, a közvilágítást, a mérnöki munkákat, minden költséget beépítettünk – magyarázta Tanács Gábor. Hozzátette: az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik a teljes fedezettel, ezért azt szeretnék, ha amint minden telekre meglenne a vevő, a befolyó összegekből tudnák fedezni a további munkálatokat, elsősorban a közművesítést.
Hiánycikk lett a bordányi építési telek
Korábban Bordányban gyakorlatilag nem volt eladó ingatlan. Bár magántulajdonban több telek is van, ezeket jellemzően nem kínálják eladásra. De miért nem?
– Sokan a gyerekeik számára vették meg ezeket a telkeket, mások befektetésként őrzik, így viszont azok, akik most szeretnének Bordányba költözni, nem találnak helyet. Ezért döntöttünk úgy, hogy saját erőből kialakítunk új telkeket – mondta a polgármester.
Újabb területek előkészítés alatt
A most értékesítésre kerülő kilenc telek mellett a Széchenyi utca környékén is további 10–12 telek kialakítása zajlik, de ott még folyamatban vannak a kisajátítási eljárások és a műszaki előkészületek. Tanács Gábor szerint a közművesítés költségei jelentősen megemelték az árakat, de így is versenyképesek a telkek a régióban. – Bordányi viszonylatban nem a legolcsóbbak ezek a telkek, viszont Szegedhez képest még mindig kifejezetten kedvező áron kínáljuk őket – fogalmazott. A 700 és 1000 négyzetméter közötti telkeket ára négyzetméterenként 11 ezer 900 forint meg az ÁFA.
