Önköltségi áron kínálják az önkormányzati telkeket ebben a vármegyei faluban

Bordányi telek eladó! Bordányban pezseg az ingatlanpiac: az önkormányzat összesen kilenc új építési telket kínál megvételre. A cél, hogy azok is letelepedhessenek a községben, akik eddig hiába kerestek elérhető telket. A fejlesztésről Tanács Gábor polgármester beszélt.

Baráti áron. Kilenc új bordányi telek eladó a falu szélén. A cél a fiatal családok letelepedésének támogatása. Fotó: Török János

Bordányi telek önköltségi áron

A telekárakról megoszlanak a vélemények, de a polgármester szerint teljesen átlátható az árképzés. – Van, aki szerint jó ár, más sokallja, de mi nem teszünk rá semmilyen hasznot, ez nálunk az önköltségi ár. Megvettük a földet, és megrendeltük a víz- és csatornabekötéseket, a villanyt, a közvilágítást, a mérnöki munkákat, minden költséget beépítettünk – magyarázta Tanács Gábor. Hozzátette: az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik a teljes fedezettel, ezért azt szeretnék, ha amint minden telekre meglenne a vevő, a befolyó összegekből tudnák fedezni a további munkálatokat, elsősorban a közművesítést.

Hiánycikk lett a bordányi építési telek

Korábban Bordányban gyakorlatilag nem volt eladó ingatlan. Bár magántulajdonban több telek is van, ezeket jellemzően nem kínálják eladásra. De miért nem?

– Sokan a gyerekeik számára vették meg ezeket a telkeket, mások befektetésként őrzik, így viszont azok, akik most szeretnének Bordányba költözni, nem találnak helyet. Ezért döntöttünk úgy, hogy saját erőből kialakítunk új telkeket – mondta a polgármester.

Újabb területek előkészítés alatt

A most értékesítésre kerülő kilenc telek mellett a Széchenyi utca környékén is további 10–12 telek kialakítása zajlik, de ott még folyamatban vannak a kisajátítási eljárások és a műszaki előkészületek. Tanács Gábor szerint a közművesítés költségei jelentősen megemelték az árakat, de így is versenyképesek a telkek a régióban. – Bordányi viszonylatban nem a legolcsóbbak ezek a telkek, viszont Szegedhez képest még mindig kifejezetten kedvező áron kínáljuk őket – fogalmazott. A 700 és 1000 négyzetméter közötti telkeket ára négyzetméterenként 11 ezer 900 forint meg az ÁFA.