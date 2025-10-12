Amikor azzal fűtenek, ami kéznél van – mit tehetünk a büdös kémény ellen?

Büdös kémény? Mi van ha már fulladozunk a szomszéd kéményéből áradó füsttől? Ahogy beköszönt az őszi hideg, és hivatalosan is elindul a fűtési szezon, sokan szembesülnek azzal, hogy a szomszéd kéményéből áradó füst nemcsak kellemetlen szaggal, hanem egészségügyi és jogi problémával is járhat.

A büdös kémény nemcsak kellemetlen, hanem komoly egészségügyi és jogi problémát is okozhat a fűtési szezonban. Fotó: DM

Miért büdös a kémény?

A vidéki háztartásokban különösen gyakran fordul elő, hogy a tulajdonosok mindent eltüzelnek, ami kéznél van. De senki ne gondolja, hogy ez csak a vidék problémája. Fűtési szezonban akár Szeged belvárosában is pontosan meg lehet mondani hol fűtenek műanyag zacskóval, szeméttel, vagy használt ruhával, ami korommal, fekete füsttel jár, és komoly problémát okoz a környező ingatlanok lakóinak.

Miért zavaró a büdös kémény?

A nem megfelelő tüzelés – különösen nedves fa, kezelt faanyag, vagy egyéb hulladék elégetése – fokozza a korom és kátrány képződését, amik lerakódnak a kéményfalon, füstöléssel és bűzzel terhelik a környezetet. A füst és szag nem csupán kellemetlenség, de káros lehet az egészségre is.

Mit tehetünk fullasztó füst esetén?

A legjobb kiindulás a békés párbeszéd: érdemes személyesen megkeresni a szomszédot, és udvariasan felhívni a figyelmét arra, hogy a füst zavaró.

Ha a beszélgetés nem vezet eredményre, lehetőség van hatósági bejelentésre: levegőtisztaság-védelmi ügyben a járási hivatalhoz, vagy jegyzőhöz fordulhatunk birtokvédelmi eljárás kezdeményezésére.

A jegyző 15 napon belül döntést hozhat a birtokvédelmi beadványról.

Mit tehetünk még?

A kéményfüst ügyében a kormányhivatal az elsőfokú hatóság. A hatályos kormányrendelet 36. § (2) bekezdésében áll: háztartási tüzelőberendezéssel okozott, kéményből kiáradó zavaró, fekete, büdös füst miatt járhat el a hivatal, így érdemes hozzájuk fordulni. A bejelentéseket közérdekű bejelentésként kezelik. A ellenőrzési jogkörrel felruházott ügyintézők – szükség esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak bevonásával – helyszíni szemlén vizsgálják meg a bejelentés megalapozottságát, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik.