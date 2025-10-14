október 14., kedd

A BYD-gyár közelében rejtélyes feliratok jelentek meg, újra nyitva a népszerű cukrászda

Címkék#koszorú#cukrászda#Anna Fürdő

Összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit és információit. Rejtélyes feliratok jelentek meg a BYD-gyár közelében.

Delmagyar.hu

Különös feliratok tűntek fel a szegedi gigaberuházástól nem messze. A BYD-gyár ugyan még nem készült el, de hatása már most érezhető, és nem csak az utakon. Aki nem figyel, könnyen elsétál a furcsa jelek mellett, de aki észreveszi, annak garantáltan megakad a szeme rajtuk. Megfejtettük, mit jelentenek.

BYD
Újabb bizonyíték arra, hogy a BYD hatása már most jóval túlmutat az építkezésen. Fotó: DM

Rejtélyes feliratok jelentek meg a BYD-építkezés közelében

Különös jelenségre lett figyelmes egy szemfüles olvasónk az 5-ös főút mentén, nem messze az épülő gigaberuházástól, a BYD-gyár területétől. A környékbeli boltba furcsa, szokatlan feliratokat helyeztek ki, amelyek biztosan nem reklámok vagy akciós kiírások. Nehéz megfejteni, főleg, ha az ember nem beszél egy bizonyos nyelvet.

Közeleg a halottak napja, idén ilyen áron szerezhetjük be koszorút a Mars téri piacon – galériával

Október vége felé országszerte megnövekszik a gyertyák, koszorúk és csokrok iránti érdeklődés. Közeleg a halottak napja, így piackörkép-sorozatunk következő részében annak jártunk utána, hogy milyen áron érhetőek el a kézzel készített koszorúk a piacon.

Vége a kényszerszünetnek, újra kinyitott a népszerű szegedi cukrászda

Újra nyitva a népszerű üzlet Szegeden. Két hét kényszerszünet után újra kinyitott a cukrászda Szegeden. A Z. Nagy Cukrászda bezárását a NAV rendelte el jogszabálysértés miatt. A vásárlók már a reggeli órákban sorban álltak a József Attila sugárúti üzlet előtt.

Berobbant a járvány: több mint 200 ezer beteg egy hét alatt, az Anna Fürdő már lépett

Több mint 200 ezren betegedtek meg egyetlen hét alatt a légúti figyelőszolgálat első adatközlése szerint. Berobbant az őszi járványhullám, 94 főt már kórházba is felvettek súlyos, akut légúti fertőzés miatt. Szegeden az Anna Fürdő lépett először.

