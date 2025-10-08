Ki nyithat üzletet a BYD-gyár kínai munkásainak? Elindult a licit

Gőzerővel készülnek Algyőn a település szélére beköltöző kínai vendégmunkások fogadására. A BYD-gyárat építő kínai alvállalkozó 350 kínai munkást szállásol el a Jura Ipari Park területén. Az algyői önkormányzat pályázatot hirdetett a park területén kisbolt üzemeltetésére.

A BYD-gyárat építő 350 kínai vendégmunkás érkezik az algyői Jura Ipari Parkba. Novemberben nyílik a kisbolt számukra, a bérlésére lehet most pályázni. Archív Fotó: DM

Boltnyitási verseny a kínai munkások kiszolgálására: elstartolt a licit

A bérbe vehető, kicsivel kisebb mint 34 négyzetméteres üzlethelyiség az algyői Jura Ipari Park területén, az önkormányzati tulajdonú volt tűzoltólaktanya épületében található. Elsősorban a BYD-gyár építésén dolgozó, 350 fő kínai munkás, valamint az ipari park területén működő vállalkozások munkavállalóinak ellátását fogja szolgálni napi fogyasztási cikkek forgalmazásával.

A pályázatot az nyeri, aki ajánlatában a legtöbbet ígéri bérleti díjként az üzlethelyiségre, a minimum elvárt összeg négyzetméterenként 3500 forint. A pályázat részletei Algyő weboldalán elérhetők, az ajánlatok benyújtási határideje október 17-én délben zárul.

Nincs ellenállás: Algyő nyitott kapukkal várja a BYD-gyár építőit

Algyő teljes közössége rábólintott a BYD-gyárat építő kínai munkások beköltözésére. Molnár Áron polgármester lakossági fórumon biztosított lehetőséget az algyőieknek, hogy hangot adjanak véleményüknek a témában. Miután meggyőződött arról, hogy lakossági ellenállás nem tapasztalható a kínai vendégmunkások beköltözését illetően, rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntött a településvezetés a beköltözés feltételeiről.

A BYD-gyár alvállalkozója kapcsán feltételként szabták, hogy

maximum 350 munkavállaló helyezhető el a Jura Ipari Park területén,

a cég a közbiztonság fenntartására biztonsági szolgálatot bíz meg,

a munkavállalók étkeztetését, szállítását, orvosi ellátását és a szabadidő helyben eltöltésének lehetőségét biztosítja,

a munkavállalók részére a napi fogyasztási cikkek (élelmiszer, italcikk) beszerzésére a Jura Ipari Parkban üzlethelyiség üzemeltetésére vállalkozót bíz meg.

Az üzlet bérleti pályázatait az algyői önkormányzat október 20-ig bírálja majd el, a bérleti szerződés a tervek szerint 22-én köttetik meg, november 1-jén pedig már nyithatja is kapuit a kisbolt a Jura Ipari Parkban, ami sejthetően napi célpontja lesz a 350 kínai munkásnak.