Rejtélyes feliratok jelentek meg a BYD-építkezés közelében

Különös feliratok tűntek fel a szegedi gigaberuházástól nem messze. A BYD-gyár ugyan még nem készült el, de hatása már most érezhető, és nem csak az utakon. Aki nem figyel, könnyen elsétál a furcsa jelek mellett, de aki észreveszi, annak garantáltan megakad a szeme rajtuk. Megfejtettük, mit jelentenek.

Delmagyar.hu

Különös jelenségre lett figyelmes egy szemfüles olvasónk az 5-ös főút mentén, nem messze az épülő gigaberuházástól, a BYD-gyár területétől. A környékbeli boltba furcsa, szokatlan feliratokat helyeztek ki, amelyek biztosan nem reklámok vagy akciós kiírások. Nehéz megfejteni, főleg, ha az ember nem beszél egy bizonyos nyelvet.

árulkodó jelek a BYD mellett
Újabb bizonyíték arra, hogy a BYD hatása már most jóval túlmutat az építkezésen. Fotó: DM

Szokatlan jelenségek a BYD-gyár közelében 

A CBA Prima zöldség-gyümölcs részlegén, valamint a bolt bejárata mellett található dohánybolt ajtaján jelentek meg a titokzatos feliratok. Helyszíni szemlém során egy félórás bevásárlás alatt több tucatnyi kínai munkással találkoztam az üzletben. Feltűnt, hogy szinte mindegyikük bevásárlókosarában volt valamilyen gyümölcs, különösen a banán örvendett nagy népszerűségnek köreikben. Emellett a húspultnál is sok kínai munkás kért valamit. 

A mélyhűtőknél különös jelenetnek lettem szem- és fültanúja: néhány kínai munkás hosszasan vizsgált egy csomag fagyasztott pacalt, okostelefonjukkal próbálva megfejteni, mit is tartalmazhat pontosan a csomagolás. Végül a pacal visszakerült a hűtőbe, úgy tűnt, a sebtében szerzett információk nem győzték meg őket.

A kínai feliratok: összeesküvés helyett segítség

A dohányboltba is beszaladtam, ahol gyorsan megoldódott a rejtély. A bejáratra kihelyezett kínai felirat egyszerű figyelmeztetés, miszerint egyszerre maximum két fő tartózkodhat az apró üzletben. A boltos elmondta ugyanis, hogy előfordult, hogy a kínai autógyár négy-öt munkása is beözönlött egyszerre, ami a felettébb apró boltban igencsak nagy káoszt és tolongást okozott. A dohányboltos bevallása szerint nem beszél kínaiul, de ahogy fogalmazott, „ma már ott a Google Fordító”, amivel gyerekjáték kínai feliratot gyártatni. 

A CBA Prima zöldség-gyümölcs pultjánál elhelyezett kínai felirat pedig vélhetően arra kéri a kínai vásárlókat, hogy a kiválasztott árut mérlegeltessék a pultnál. Praktikus, hasznos, noha első pillantásra egészen rejtélyes.

A különös jelek tehát nem összeesküvést, csupán egy új korszak kezdetét jelzik. A BYD-gyár épülésével egyre több kínai vendégmunkás bukkan fel a környéken, és a helyi üzletek gyorsan alkalmazkodnak.

