Epítkezés

4 órája

Újabb európai országot szemelt ki a BYD – kiderült, hol épülhet az új gyár

Címkék#BYD#autógyár#piac

Szegeden és a törökországi Manisában még zajlik az autógyárak építése, de már a BYD spanyolországi gyár építését tervezgeti.

Vass Viktor

A BYD Spanyolországban szeretné felhúzni harmadik európai gyárát, a gyártó célja, hogy függetlenítse térhódítását a globális hatásoktól – írja a Origo.

a byd spanyolországban épít új gyárat
A BYD Spanyolországban építené harmadik Európai gyárát. Fotó: Karnok Csaba

Több szempontból is vonzó a BYD spanyolországi terjeszkedése

Spanyol értesülések szerint a BYD új európai gyárát Spanyolországban építik majd, a pontos helyszínt még kereik. Alberto de Aza, a cég spanyol és portugál piacokért felelős vezetője szerint az ország ideális a termelés bővítésére fejlett ipari infrastruktúrája és alacsonyabb munka és energiaköltségei miatt. A harmadik európai gyárat várhatóan még az év vége előtt bejelentik. A kínálat és kereskedőhálózat bővítése révén a BYD 2025 első nyolc hónapjában 280%-kal növelte értékesítését az EU-ban.

