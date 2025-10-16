4 órája
Újabb európai országot szemelt ki a BYD – kiderült, hol épülhet az új gyár
Szegeden és a törökországi Manisában még zajlik az autógyárak építése, de már a BYD spanyolországi gyár építését tervezgeti.
A BYD Spanyolországban szeretné felhúzni harmadik európai gyárát, a gyártó célja, hogy függetlenítse térhódítását a globális hatásoktól – írja a Origo.
Több szempontból is vonzó a BYD spanyolországi terjeszkedése
Spanyol értesülések szerint a BYD új európai gyárát Spanyolországban építik majd, a pontos helyszínt még kereik. Alberto de Aza, a cég spanyol és portugál piacokért felelős vezetője szerint az ország ideális a termelés bővítésére fejlett ipari infrastruktúrája és alacsonyabb munka és energiaköltségei miatt. A harmadik európai gyárat várhatóan még az év vége előtt bejelentik. A kínálat és kereskedőhálózat bővítése révén a BYD 2025 első nyolc hónapjában 280%-kal növelte értékesítését az EU-ban.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
A Lidl most olyan barkácscuccokat hozott, amikre minden ezermester vágyik
Kerékpárdarabok mindenütt: súlyos sérülésekkel szállították kórházba az elgázolt biciklist – galériával