Zsepiket elő: a 15 éves lány nem bírta visszatartani a könnyeit, amikor meglátta, ki várta a boltban
Megható örökbefogadásról posztolt egy állatvédő alapítvány. Egy 15 éves lány őszinte örömét láthatjuk a felvételen, amikor megtudja: születésnapjára egy árva cicát kapott.
Szívhez szóló videót tett közzé a Dombóvári Állatbarát Alapítvány. A felvételen egy 15 éves lány látható, aki gyanútlanul sétált be szüleivel a boltba vásárolni. Onnan pedig olyasmivel távozhatott, ami valószínűleg élete eddigi legszebb ajándéka. Zsebkendőket előkészíteni, mert ezt nem lehet könnyek nélkül végignézni.
Születésnapi ajándék lett az árva cicából
Jázmin egy iskolai állatvédelmi előadáson találkozott Írisz cicával, akit annyira megkedvelt, hogy édesanyja elmondása szerint azóta is csak róla tudott beszélni. Éppen ezért a szülők elhatározták, hogy családjukba fogadják a gazdátlan macskát, ezzel lepve meg lányukat születésnapján.
A felvételen látszik, Jázmin mennyire megörül kis barátjának, amikor azonban úgy adják a kezébe: „tessék, a cicád”, csodálkozástól elkerekedett szeméből azonnal potyogni kezdenek a könnyek. És miközben boldogságtól sírva próbálja meg feldolgozni, hogy a cica, melyet annyira megszeretett, immár az övé, folyamatosan simogatja a hozzá bújó kis jószágot.
Az internet népe imádja a megható jelenetsort
Jázmin és Írisz története felrobbantotta az internetet. A kommentelők egyrészt dicsérik a tini lányt, akinek kortársai többségével szemben nem a smink, a műköröm és a csinos ruhák jelentik az örömöt, hanem egy gazdátlan cica örökbefogadása, másrészt a szülőket is, hogy ilyen ajándékkal kedveskedtek neki születésnapjára.
- Végre egy igazi értékekkel rendelkező kislány
- Az ilyen videóktól kapom vissza az emberiségbe vetett hitemet
- Gyönyörű szeretet lakozik abban a szívben
- De jó látni, hogy van még olyan tini, aki így tud örülni egy állatnak! Jólelkű felnőtté fogsz válni, abban biztos vagyok
Ilyen üzenetek árasztották el a posztot a kommentelők, közel ezer hozzászólás született két nap alatt.
Egy iskolai foglalkozáson múlt, hogy Írisz cica szerető gazdihoz kerülhetett
Írisz cica iránt egyébként a dombóvári gimnáziumban tett látogatásig egyetlen érdeklődés sem volt az alapítványnál, nem akarta senki örökbe fogadni a félős 12 hetes kismacskát. A fázós, bújós kis árva azonban mostantól szerető családban él, hála egy iskolai állatvédelmi foglalkozásnak és egy tinilánynak, aki nem végigunatkozta a kötelező órát, hanem meglátott egy kis kedvencet, aki nem csak számára jelent majd boldogságot, de ő maga is egy új, jobb életet tud számára biztosítani.
Szeretnénk hasonló történetekről Szeged környékén is beszámolni, hiszen itt is számtalan kutya és macska vár ugyanilyen jólelkű, szerető gazdára.
