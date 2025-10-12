Zsepiket elő: a 15 éves lány nem bírta visszatartani a könnyeit, amikor meglátta, ki várta a boltban

Szívhez szóló videót tett közzé a Dombóvári Állatbarát Alapítvány. A felvételen egy 15 éves lány látható, aki gyanútlanul sétált be szüleivel a boltba vásárolni. Onnan pedig olyasmivel távozhatott, ami valószínűleg élete eddigi legszebb ajándéka. Zsebkendőket előkészíteni, mert ezt nem lehet könnyek nélkül végignézni.

A 15 éves Jázmin boldogságtól sírva fakadt, amikor kiderült, hogy a cica, akit annyira megszeretett, mostantól az övé. Illusztráció: Shutterstock

Születésnapi ajándék lett az árva cicából

Jázmin egy iskolai állatvédelmi előadáson találkozott Írisz cicával, akit annyira megkedvelt, hogy édesanyja elmondása szerint azóta is csak róla tudott beszélni. Éppen ezért a szülők elhatározták, hogy családjukba fogadják a gazdátlan macskát, ezzel lepve meg lányukat születésnapján.

A felvételen látszik, Jázmin mennyire megörül kis barátjának, amikor azonban úgy adják a kezébe: „tessék, a cicád”, csodálkozástól elkerekedett szeméből azonnal potyogni kezdenek a könnyek. És miközben boldogságtól sírva próbálja meg feldolgozni, hogy a cica, melyet annyira megszeretett, immár az övé, folyamatosan simogatja a hozzá bújó kis jószágot.

Az internet népe imádja a megható jelenetsort

Jázmin és Írisz története felrobbantotta az internetet. A kommentelők egyrészt dicsérik a tini lányt, akinek kortársai többségével szemben nem a smink, a műköröm és a csinos ruhák jelentik az örömöt, hanem egy gazdátlan cica örökbefogadása, másrészt a szülőket is, hogy ilyen ajándékkal kedveskedtek neki születésnapjára.

- Végre egy igazi értékekkel rendelkező kislány

- Az ilyen videóktól kapom vissza az emberiségbe vetett hitemet

- Gyönyörű szeretet lakozik abban a szívben

- De jó látni, hogy van még olyan tini, aki így tud örülni egy állatnak! Jólelkű felnőtté fogsz válni, abban biztos vagyok

Ilyen üzenetek árasztották el a posztot a kommentelők, közel ezer hozzászólás született két nap alatt.

Egy iskolai foglalkozáson múlt, hogy Írisz cica szerető gazdihoz kerülhetett

Írisz cica iránt egyébként a dombóvári gimnáziumban tett látogatásig egyetlen érdeklődés sem volt az alapítványnál, nem akarta senki örökbe fogadni a félős 12 hetes kismacskát. A fázós, bújós kis árva azonban mostantól szerető családban él, hála egy iskolai állatvédelmi foglalkozásnak és egy tinilánynak, aki nem végigunatkozta a kötelező órát, hanem meglátott egy kis kedvencet, aki nem csak számára jelent majd boldogságot, de ő maga is egy új, jobb életet tud számára biztosítani.