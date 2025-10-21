október 21., kedd

Orsolya névnap

17°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új tulajdonosa lesz a gumigyárnak

2 órája

A hír igaz: további elbocsátások lesznek év végéig a makói Continentalnál

Címkék#Czirbus Gábor#Makó#Continental

Év végéig még sok munkavállalót tesz utcára a makói Continental, de már nem annyit, mint az elmúlt időszakban. A Continentalnak új tulajdonosa lesz – hogy ki, azt egyelőre nem árulták el Makó városvezetőinek. Erről a cég vezetésével történt egyeztetés után számolt be Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere hétfőn, a közösségi oldalán.

Kovács Erika

A Continental dolgozói gyomorgörccsel dolgoznak, mert nem tudják, hogy aznap kit hívnak le és közlik vele, hogy elküldik a gyártól. A munkásoktól érkező hírek miatt Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere, a Fidesz 4-es választókerületi elnöke megbeszélést kezdeményezett a kialakult helyzettel kapcsolatban: üljön le a gumigyár és a város vezetése és öntsenek tiszta vizet a pohárba!

Czirbus Gábor Makó alpolgármestere sajtótájékoztatót tart a Continental előtt.
Néhány napja sajtótájékoztatón beszélt Czirbus Gábor arról, hogy a dolgozók elmondása szerint nagyon sok dolgozó került utcára a Continentalból. Fotó: Kovács Erika

Continental: Nagyon sok dolgozót elbocsátottak

– Megtörtént az egyeztetés a Continental cégvezetése és Makó önkormányzata között. Beigazolódtak a hírek, amelyeket az elmúlt időszakban hallottunk. Sajnos az elmúlt időszakban nagyon sok munkavállalót bocsátott el a cég, zömében közös megegyezéssel, és december 31-ig további leépítések is várhatóak, de nem akkora fokúak, mint ami eddig történt – mondta Czirbus Gábor. Farkas Éva Erzsébet polgármester és Czirbus Gábor alpolgármester (a Fidesz 4-es választókerületi elnöke) hétfőn beszéltek a Continental makói vezetésével a tulajdonosváltásról is, ami a gyár dolgozói között már egy ideje beszédtéma.

Segítenek az elhelyezkedésben

Lesz tulajdonosváltás, már folyamatban is van, de a cég vezetése ezzel kapcsolatban nem adott más felvilágosítást. Több dologban is megegyeztünk, a városvezetés segítségére lesz a Continentalnak abban, hogy a munkavállalói kérdéskört megoldjuk. Minél több elbocsátott munkavállalónak szeretnének segíteni az elhelyezkedésében. Szerdán a Csongrád-Csanád vármegyei Kormányhivatalba megyek egyeztetésre. Tovább dolgozunk a makói munkavállalók érdekében! – mondta Czirbus Gábor.

A munkavállalók oldalán állnak

A makói alpolgármester a közösségi oldalán, a megbeszélés előtti posztjában leszögezte: „Mi a munkavállalók oldalán állunk, elkötelezettek vagyunk a munkahelyek megőrzése és a biztonságos megélhetés garantálása mellett.”

Képalá: Néhány napja sajtótájékoztatón beszélt Czirbus Gábor arról, hogy a dolgozók elmondása szerint nagyon sok dolgozó került utcára a Continentalból. Fotó: Kovács Erika

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu