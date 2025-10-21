A hír igaz: további elbocsátások lesznek év végéig a makói Continentalnál

A Continental dolgozói gyomorgörccsel dolgoznak, mert nem tudják, hogy aznap kit hívnak le és közlik vele, hogy elküldik a gyártól. A munkásoktól érkező hírek miatt Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere, a Fidesz 4-es választókerületi elnöke megbeszélést kezdeményezett a kialakult helyzettel kapcsolatban: üljön le a gumigyár és a város vezetése és öntsenek tiszta vizet a pohárba!

Néhány napja sajtótájékoztatón beszélt Czirbus Gábor arról, hogy a dolgozók elmondása szerint nagyon sok dolgozó került utcára a Continentalból. Fotó: Kovács Erika

Continental: Nagyon sok dolgozót elbocsátottak

– Megtörtént az egyeztetés a Continental cégvezetése és Makó önkormányzata között. Beigazolódtak a hírek, amelyeket az elmúlt időszakban hallottunk. Sajnos az elmúlt időszakban nagyon sok munkavállalót bocsátott el a cég, zömében közös megegyezéssel, és december 31-ig további leépítések is várhatóak, de nem akkora fokúak, mint ami eddig történt – mondta Czirbus Gábor. Farkas Éva Erzsébet polgármester és Czirbus Gábor alpolgármester (a Fidesz 4-es választókerületi elnöke) hétfőn beszéltek a Continental makói vezetésével a tulajdonosváltásról is, ami a gyár dolgozói között már egy ideje beszédtéma.

Segítenek az elhelyezkedésben

Lesz tulajdonosváltás, már folyamatban is van, de a cég vezetése ezzel kapcsolatban nem adott más felvilágosítást. Több dologban is megegyeztünk, a városvezetés segítségére lesz a Continentalnak abban, hogy a munkavállalói kérdéskört megoldjuk. Minél több elbocsátott munkavállalónak szeretnének segíteni az elhelyezkedésében. Szerdán a Csongrád-Csanád vármegyei Kormányhivatalba megyek egyeztetésre. Tovább dolgozunk a makói munkavállalók érdekében! – mondta Czirbus Gábor.

A munkavállalók oldalán állnak

A makói alpolgármester a közösségi oldalán, a megbeszélés előtti posztjában leszögezte: „Mi a munkavállalók oldalán állunk, elkötelezettek vagyunk a munkahelyek megőrzése és a biztonságos megélhetés garantálása mellett.”

