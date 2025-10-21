6 órája
Újra megtelnek a várótermek: a covid is egyre többeket dönt le a lábáról
Egyre több a felső légúti betegséggel küzdő vármegyénkben. Sok covidos esetet is azonosítanak, védőoltás azonban egyelőre még nincs az országban.
Egyre több a légúti beteg az országban. Csongrád-Csanád vármegye a hetedik legfertőzöttebb térség hazánkban - legalábbis ez derül ki a jelenleg elérhető legfrissebb, 41. heti jelentésből, melyet a Légúti figyelőszolgálat adott ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint is egyre többen szenvednek az akut légúti fertőzésektől, és emelkedik a covidos esetek száma is. Ez utóbbi megbetegedés tünetei a felső légúti fertőzésekre emlékeztetnek: köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, ritkábban pedig láz vagy emésztőrendszeri panaszok.
Covid és légúti fertőzések: egyre több a beteg Csongrád-Csanádban
A súlyos megbetegedés ellen a leghatékonyabb védelmet a Covid és influenza elleni oltás jelenti, mostmár mindkettőt érdemes beadatni a szezon kezdetén, tehát ősszel. A Covid vakcina azonban még nem érkezett meg. A hivatal a WHO májusban kiadott vakcinaajánlásával összhangban elindította a Covid-19 elleni oltóanyag beszerzését, azonban a közbeszerzés ajánlattételi határideje október 28, vagyis még le sem zárult a határidő. A Népszava kérdésére azt mondták, várhatóan hetekig tart még, mire elérhetővé válik az új vakcina, a reális forgatókönyv azonban valószínűleg november vége. Az influenza elleni vakcinák viszont már a háziorvosoknál vannak, így a veszélyeztetetteknek érdemes ezt már most beadatniuk.
Elsősorban az idősebbek számára javasolt mindkét védőoltás, és azok számára, akik valamilyen krónikus alapbetegségben szenvednek, vagy az immunrendszerüknek az állapota valamilyen okból gyengébb, és emiatt vannak kitéve a súlyosabb betegség kockázatának. Ők azok, akiket esetleg egy súlyosabb lefolyású betegség fenyegetheti, hiszen egy egészséges szervezet számára mindkét fertőzés mostmár a legtöbb esetben enyhe lefolyású.
