Ki vesz ma hatszobás házat?

Emlékeim szerint a ’80-as években volt nagy divat hatalmas ingatlanokat építeni. A Kádár-kockák után az emeletes, padlástér beépítéses családi házak váltak trendivé, ahol gyakran együtt éltek a szülők a felnőtt, családot alapító gyermekeikkel.

Kovács Erika

Sokan nem is ezért építettek ilyen óriási, sokszobás, emeletes családi házakat, hanem azért, mert volt rá pénzük. Akkoriban nem lehetett luxusutazásokra menni és böhöm nagy autókat sem lehetett venni, a csúcs a kocka Lada volt, esetleg a Volga, de annak meg ugye politikai csíkot húzott maga után a kipufogója. Valamivel tehát meg kellett mutatni, hogy na, van azért mit a tejbe aprítani. Ugye, hogy Önnek is van/volt ilyen ismerőse?

Egy családi ház kulcsa
A nagy családi házak pár évtizeddel ezelőtt státuszszimbólumból is épültek. Fotó: Shutterstock

Megöregedtek, sok lett a hely

Akkoriban győzték még a fűtési költségeket is és a fiatalság is megvolt. Azóta azonban eltelt pár évtized. A szülők már meghaltak, a ’80-as évek középgenerációja pedig megöregedett. A gyermekeik kirepültek a családi fészekből és napjainkban inkább az a tendencia, hogy külön élnek a szülők és a felnőtt gyerekek. Lássuk be, a szülőkkel való együttélés nem mindenkinek való. A Facebookos asszonycsoportokban ezernyi olyan történetet lehet olvasni, hogy hogyan keserítik meg egymás életét. A nagy házak fenntartása ma már rengetegbe kerül, két nyugdíj kevés rá, pláne, ha egyikük már el is ment.

Már a redőnyt sem húzzák fel

Magam is ismerek ilyen családokat. Az emeleti részen már a redőnyök is úgy maradtak, ahogy pár éve hagyták, mert az idős lábakkal nem megy a napi kétszeri lépcsőzés.

Persze más élethelyzetek is adódhatnak, amik végül a nagy házak eladásához vezetnek, ilyen például egy válás…

Családi ház, 6 szobával: Mennyi ablakot kell itt megpucolni?

Szentesen is sok a nagy, 6, vagy még több szobás eladó családi ház. Hogy lesz-e rájuk jelentkező? A kereslet majd eldönti. Nekem az első gondolatom az volt, amikor megláttam a négyzetmétereket és a helyiségek számát a fotók szerint egyébként gyönyörű otthonokban: „Te jó ég, mennyit kell itt takarítani? Mennyi ablakot kell megpucolni?” Igaz, ez a gondolatom izomból, vagy inkább izomlázból jött. A jóval kisebb házunkon pár napja pucoltam meg az összes ablakot és még mindig érzem a karjaimban…

