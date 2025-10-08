október 8., szerda

Szegedi hírek

1 órája

Egy poszt elég volt, és elszabadultak az indulatok a szegedi csapvíz miatt

Címkék#baktérium#minőség#csapvíz#Szeged

Sokak szerint már hosszú ideje elviselhetetlenül büdös a víz. Egyre több panasz érkezik a szegedi csapvíz minőségéről, ami nemcsak a főzés során, hanem a tisztálkodás alkalmával is meglehetősen kellemetlen.

Kis Zoltán

Nemrég lapunk számolt be arról, hogy egy névtelen felhasználó fejtette ki felháborodását a szegedi csapvíz minősége kapcsán a Redditen. Kifakadásának oka, hogy a csapvíz különösen kellemetlen szagú az elmúlt időben. Cikkünk megjelenését követően felrobbant a kommentszekció és özönlöttek a negatív tapasztalatokat kifejtő hozzászólások. 

Kellemetlen szagú a csapvíz
A csapvíz kellemetlen szagát sokan a felszaporodó baktériumokkal magyarázzák. Illusztráció: Kurucz Árpád

Névtelen bejegyzés, amely felborzolta a kedélyeket a csapvíz ügyében 

A problémát megosztó Reddit-felhasználó kellemetlen tapasztalatokat írt le a szegedi víz minőségével kapcsolatban:

„Tudom, hogy Szegeden nem a legjobb a vízminőség, de az utóbbi napokban elviselhetetlenül büdös víz folyik a csapból. Mintha egyáltalán nem klóroznák, ilyen ázott tojás-tészta szagú...Másnál is van ilyen?”

A témát feldolgozó cikkünk alatt – hasonlóan a Reddit-poszthoz – sorra érkeztek a kommentek. Rengetegen számoltak be arról, hogy az említett probléma valós, és azonnali megoldásra lenne szükség.

Sokan a kellemetlen szín és szag mellett meghökkentő esetekről is beszámoltak. Akadt olyan olvasó, aki tetézte a korábbi jellemzőket, és „dögszagúnak” írta le a csapvizet, míg mások a víz habzását említették.

„És néha habzik is...borzalmas.” 

Az egyik kommentelő meghökkentő információkat osztott meg 

Egy hozzászóló az újszentiváni állapotokról írt, és hasonlóan aggasztó esetet vázolt fel:

„Újszentivánon az önkormányzat bevizsgáltatta a vezetékes vizet és Pseudomona aureginosa baktériumot találtak benne. Mivel ugyanabból a glóbuszból kapjuk a vizet, szerintem Nálatok is jó bacis lehet a víz.” 

A kellemetlen szagokat sokan a felszaporodó baktériumokkal magyarázzák: „A meleg víz nem elég meleg és a felszaporodó baktériumok miatt kénes szagú. A távhő lehet a hibás.” 

 

