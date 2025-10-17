október 17., péntek

Kimentették

1 órája

Kétéves kisgyerekkel együtt merült el egy autó Csanádpalotán – videóval

Címkék#életveszélyes#Csanádpalota#gyermek

Szülői gondatlanság miatt borult csatornába egy autó Csanádpalota közelében. Az autóban két felnőtt és gyermekeik utaztak, akik közül az egyik életveszélyes állpotba került.

Vass Viktor

Honlapunkon megjelent cikkben már megírtuk a 2022. május 21-én Csanádpalota közelében történt eseményeket. A balesetet azt okozta, hogy az autóban utazó felnőttek engedélyezték a férfi 15 éves gyermeke számára a jármű vezetését. Ezután a fiatal sofőr elvesztette az irányítást a jármű felett, majd fejjel lefelé a csatornába borult.

csatornába borult autó
Teljesen ellepte a víz a csatornába borult autót. Fotó: Tények

Egy arra járó segített a csatornába borult családon

Miután az autót teljesen ellepte a víz a felnőttek és egy gyermek az ablakon át ki tudtak menekülni. A gyerekülésben rögzített kétéves gyermek nem tudott kijutni a vízbe süllyedt autóból és elvesztette az eszméletét. Egy arra járó férfi sietett a segítségére, újra kellett éleszteni, de szerencsére nem fulladt meg.

A fiatalkorú vádlottat gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt két évre próbára bocsátották, míg a két felnőttet három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság.

Az esetről készül riport megtekinthető itt.

