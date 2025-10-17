Kétéves kisgyerekkel együtt merült el egy autó Csanádpalotán – videóval

Honlapunkon megjelent cikkben már megírtuk a 2022. május 21-én Csanádpalota közelében történt eseményeket. A balesetet azt okozta, hogy az autóban utazó felnőttek engedélyezték a férfi 15 éves gyermeke számára a jármű vezetését. Ezután a fiatal sofőr elvesztette az irányítást a jármű felett, majd fejjel lefelé a csatornába borult.

Teljesen ellepte a víz a csatornába borult autót. Fotó: Tények

Egy arra járó segített a csatornába borult családon

Miután az autót teljesen ellepte a víz a felnőttek és egy gyermek az ablakon át ki tudtak menekülni. A gyerekülésben rögzített kétéves gyermek nem tudott kijutni a vízbe süllyedt autóból és elvesztette az eszméletét. Egy arra járó férfi sietett a segítségére, újra kellett éleszteni, de szerencsére nem fulladt meg.

A fiatalkorú vádlottat gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt két évre próbára bocsátották, míg a két felnőttet három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság.

Az esetről készül riport megtekinthető itt.