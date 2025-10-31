3 órája
Újabb utcát túrnak fel a városban, folytatódik a csatornajavítás Szegeden
A munkálatok közel másfél hónapot vesznek igénybe, csak ezt követően lélegezhetnek fel az érintettek. Újabb csatornajavítás zajlik Szegeden.
Korábban már írtunk arról, hogy október 20-án kezdetét vette a csatornajavítási munkálat a Szentháromság utcában, a 70-76 szám alatt. A Karolina iskola melletti buszmegállónál több korlátozásra is számítani lehetett. Ezúttal a Kertész utcát érinti a csatornajavítás Szegeden.
A Szegedi Vízmű rövid közleményben tájékoztatta az érintetteket - folytatódik a csatornajavítás Szegeden
Weboldalukon közzétett közleményben hívták fel a lakosság figyelmét az újabb csatornajavítási munkálatokkal kapcsolatban. November 3-án, hétfőn reggel 8 órakor kezdik meg a javítási folyamatot a Szegedi Vízmű munkatársai. A Kertész utca 4. és 8. számú ingatlanok érintettek, a munkát két ütemben hajtják végre.
Forgalmi változásra és korlátozásokra kell számítani
A munkálatok miatt november 3-án reggel 8 órától a Kertész utcában teljes útlezárás és forgalomterelés lép életbe. A lezárt terület a Füvészkerti úton a Kendergyári utca, a Vadrózsa sor felé, illetve a Lövölde út irányába kerülhető el.
A tervek szerint december közepére fejezik be a munkát, ezt követően kerül sor az aszfaltozásra és a forgalom helyreállítására.
