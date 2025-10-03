Nagy változás előtt a Csemegi Károly Könyvtár, napelemeket és új udvart is kap az intézmény

A Csongrádi Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében nyert támogatást a Csemegi Károly Könyvtár energetikai korszerűsítésére. A fejlesztés során az épület homlokzatának hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint a tetőszigetelés megújítása is megtörténik. Az épület energiaellátását egy 16,4 kWp teljesítményű napelemes rendszer is segíti majd.

Energiahatékony és közösségbarát épületté válik a Csemegi Károly Könyvtár Csongrádon. Fotó: DM

Megújul a Csemegi Károly Könyvtár udvara is

Az udvar is átalakul: a hiányos növényzet pótlása mellett egy új, dekoratív és közösségi programoknak is helyet adó tér jön létre. A beruházás célja, hogy a könyvtár ne csupán a tudás, hanem a közösségi élmények helyszíne is legyen, miközben környezettudatosabb működést biztosít. A fejlesztés 2025 júniusától 2026 végéig valósul meg.