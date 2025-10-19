október 19., vasárnap

1 órája

Csak egy utazásnak indult, de Franciaországban minden megváltozott

Címkék#cserediákprogram#jegyzet#utazás

A mobilitási lehetőség nemcsak nyelvi fejlődést kínál, hanem kivételes lehetőséget ad az önismeretre és a komfortzónánk átlépésére is. A cserediákprogram olyan esély, amelyet nem érdemes kihagyni.

Kis Zoltán

A diákoknak szóló mobilitási lehetőségek tárháza igen széles skálán mozog, legyen szó általános iskoláról, gimnáziumról vagy akár az egyetemi évekről. Az utazással töltött percek, a nyelvek elsajátítása és a számunkra alkalmanként idegen kultúrák megismerése egy olyan hármas, amit soha nem vehetnek el tőlünk. Ugyanakkor a bátortalanság, az idegentől való félelem jelentősen beárnyékolhatja ennek a nagyszerű esélynek a pozitív hozadékait. Sokan hajlamosak vagyunk kihátrálni egy-egy ilyen potenciális lehetőségből, csupán azért, mert könnyebb és biztonságosabb a megszokott környezetünkben maradni. Egy baráti beszélgetés alkalmával emlékeztünk vissza az élményekre, amelyeket ki a gimnáziumi évek alatt, ki a Szegedi Tudományegyetemnek köszönhetően élhetett át.

cserediákprogram: önismeretre is tanít
A cserediákprogram nemcsak nyelvi fejlődést kínál, hanem önismeretre is tanít. Illusztráció: Shutterstock

Kihagyhatatlan lehetőség - a cserediákprogram szépsége 

Tisztán emlékszem arra a pillanatra, amikor a gimnáziumi francia tanárom beharangozta a cserediákprogram alakulását. Kezdetben azt éreztem, hogy itt az én időm, ám ahogy teltek a napok egyre jobban elbizonytalanodtam. Ebben az időben egy kifejezetten önbizalomhiányos gyerek voltam, sokáig vívódtam azon, hogy ez biztosan nekem való-e. Mérlegeltem a helyzetet, felvázoltam annak előnyeit és hátrányait, majd eljött a pont, amikor megmakacsoltam magam és belevágtam ebbe a felejthetetlen kalandba. 

A cserediákprogram, aminek sokat köszönhetek 

A cserediákprogramban való részvétel olyan lehetőséget kínált, amit nagy hiba lett volna kihagyni. Az utazásnak köszönhetően olyan emberekkel ismerkedhettem meg, akikkel a mai napig szoros barátságot ápolok. Rengeteget fejlődött a nyelvtudásom, amit nagyszerűen tudtam kamatoztatni a francia érettségi alkalmával. Olyan élményeket és tapasztalatokat gyűjtöttem, amelyekre a mai napig elképesztő hálával gondolok vissza. Mindehhez nagy szükség volt arra, hogy hideg fejjel mérlegeljem a lehetőségeket, nem mellesleg egy komoly harcot nyertem meg önmagammal szemben: nem engedtem, hogy a bátortalanságom az utamba álljon. 

Jegyzet

