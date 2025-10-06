Új szeméttelep alakult Szegeden? Amit a hulladék között találtunk, arra senki sem számított – galériával, videóval

Szeged egykor legendás, zsibongó piacát, a Cserepes sori piacot 2021 elején zárta be végleg a szegedi önkormányzat. Azóta az egykori KGST-piac egész területen az enyészet az úr: rozsdás kerítés, lakattal lezárt kapuk, elárvult árusbódék, elfelejtett emlékek terepe lett. De ami igazán megdöbbentő, hogy a piac környéke ma már inkább emlékeztet egy illegális szeméttelepre, mint egy szegedi városrészre. A kerítés mellett, de azon kívül sok helyen térdig ér a gaz, százával hever mindenütt az eldobált műanyaghulladék, sőt, terepszemlénk során még fertőzésveszélyes hulladékot is találtunk.

Áldatlan álapotok uralkodnak a Cserepes sori piac környékén: gyakorlatilag Szeged új illegális hulladéklerakójává vált a környék. Fotó: Gémes Sándor

Illegális hulladéklerakó lett az egykori Cserepes sori piac környéke

A területen információink szerint lakópark épül majd, de jelen állapotában a környék valódi fertő. A Cserepes sori piac szemétlerakó lett, a kerítés menti sáv Szeged illegális hulladéklerakójává vált. A féldecis üvegek százával hevernek szerteszét, de eldobált cigisdobozokból és egyéb műanyag hulladékból is akad bőven. Kidobott ruhákat, fél pár cipőt, sőt használt pelenkát is találtunk a járda mellett. Utóbbi azért is különösen kényes, mert egészségügyi kockázatot is hordoz: a használt pelenkák technikailag fertőzésveszélyes hulladéknak is tekinthetők.