2 órája
Új szeméttelep alakult Szegeden? Amit a hulladék között találtunk, arra senki sem számított – galériával, videóval
Megdöbbentő állapotokat találtunk Szeged egykor legendás piacánál. A hajdani Cserepes sori piac környékét ellepte az illegális hulladék és a gaz. A rengeteg szemét közt olyan dolgot is találtunk, ami nemcsak felháborító, de veszélyes is lehet.
Szeged egykor legendás, zsibongó piacát, a Cserepes sori piacot 2021 elején zárta be végleg a szegedi önkormányzat. Azóta az egykori KGST-piac egész területen az enyészet az úr: rozsdás kerítés, lakattal lezárt kapuk, elárvult árusbódék, elfelejtett emlékek terepe lett. De ami igazán megdöbbentő, hogy a piac környéke ma már inkább emlékeztet egy illegális szeméttelepre, mint egy szegedi városrészre. A kerítés mellett, de azon kívül sok helyen térdig ér a gaz, százával hever mindenütt az eldobált műanyaghulladék, sőt, terepszemlénk során még fertőzésveszélyes hulladékot is találtunk.
Illegális hulladéklerakó lett az egykori Cserepes sori piac környéke
A területen információink szerint lakópark épül majd, de jelen állapotában a környék valódi fertő. A Cserepes sori piac szemétlerakó lett, a kerítés menti sáv Szeged illegális hulladéklerakójává vált. A féldecis üvegek százával hevernek szerteszét, de eldobált cigisdobozokból és egyéb műanyag hulladékból is akad bőven. Kidobott ruhákat, fél pár cipőt, sőt használt pelenkát is találtunk a járda mellett. Utóbbi azért is különösen kényes, mert egészségügyi kockázatot is hordoz: a használt pelenkák technikailag fertőzésveszélyes hulladéknak is tekinthetők.
Illegális hulladéklerakó lett az egykori Cserepes sori piac környéke
A látvány taszító, a járdát sok helyen teljesen elfoglalja a gaz, leszorítva onnan a járókelőket, az esővíz-elvezető árokban embermagasságúra nőtt már a nád.
Csempészáruk, valutázás, zsebesek: zsibvásár volt a törvények peremén
A Cserepes sori KGST‑piac 1989-ben nyílt meg. A KGST, azaz a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa országainak olcsó árucikkei, a külföldi turisták és a használt holmik kavalkádja adta meg különleges hangulatát. Lengyel, jugoszláv, román elárusítók lepték el a piacot, ahol húsz forintos frottírzoknit, nagy szovjet fúrógépeket, csempészcigarettát és vodkát, Dacia alkatrészeket, hamis csempészáruk sokaságát lehetett beszerezni. A piac működése bőven hagyott kívánnivalót maga után: közegészségügyi engedély nélkül, szabálytalanul működött hiányzó szemételtakarítással, állandó valutázással és gyakori lopásokkal terhelve. A piac egyszerre volt olcsó menedék azoknak, akiknek kevésől kellett kigazdálkodniuk a havi betevőt, ugynakkor a káosz, a feketézés és a zsebesek egyik ikonikus melegágya Szeged peremén.
