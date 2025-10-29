A körforgalom, ami új korszakot nyitott a szegedi közlekedésben

A tarjáni városrészen fekvő Csillag tér ma már elképzelhetetlen lenne a körforgalma nélkül, pedig alig néhány évtizede még teljesen másképp festett a terület. A Csillag tér ma Szeged egyik legforgalmasabb csomópontja. A körforgalom kiépítése alapjaiban változtatta meg a környék közlekedését. Immáron 30 éve, hogy megszületett a Csillag téri körforgalom.

Az egyik legjelentősebb projekt az 1995-ös Csillag téri körfogalom kiépítése volt. Archív Fotó: DM

Harminc éves a Csillag téri körforgalom

1995 októberében kisebb szenzáció történt a városban, elkezdődött az első körforgalmi renddel szabályozott közlekedési csomópont építése. A különleges útszakasz a Csillag téren épült. A tér közepére felállított tartóoszlop körül nagy sugarú kört húztak fel, bár ekkor még csak az építkezéseken használatos műanyag szalagokból.

Másnap már munkának is láttak

Hétfő délelőtt, az előre elkerített területen már meg is kezdték a munkálatokat. Feltörték az úttestet, hogy kialakíthassák azt a „betontortát”, amely körül a helyiek közlekedhetnek. Ugyan a munkálatokkal járó felfordulás még javában tartott, a térre futó utak végére már ekkor kihelyezték a Szegeden ebben az időben még oly szokatlan körforgalmat jelző közlekedési táblát.

Kezdetben fennakadás jellemezte a közlekedést

A körforgalmat szimbolizáló tábla mellett az „elsőbbségadás kötelező” csúcsára állított háromszög is kitelepítésre került. Az autósok ugyan kezdetben meglepődtek a sokuk számára új helyzeten, ám kisebb hezitálás után már birtokukba is vették a különleges építményt. A körforgalom kiépítésének célja a kereszteződésen való gördülékenyebb áthaladás biztosítása volt.