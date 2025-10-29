október 29., szerda

Nárcisz névnap

10°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
30 éve épült

2 órája

A körforgalom, ami új korszakot nyitott a szegedi közlekedésben

Címkék#Csillag tér#körforgalom#Szeged#múltidéző

A város közlekedési hálózata az elmúlt évtizedekben rengeteget változott: új utak, hidak és csomópontok alakították a szegedi közlekedést. Az egyik legjelentősebb projekt az 1995-ös Csillag téri körfogalom kiépítése volt.

Kis Zoltán

A tarjáni városrészen fekvő Csillag tér ma már elképzelhetetlen lenne a körforgalma nélkül, pedig alig néhány évtizede még teljesen másképp festett a terület. A Csillag tér ma Szeged egyik legforgalmasabb csomópontja. A körforgalom kiépítése alapjaiban változtatta meg a környék közlekedését. Immáron 30 éve, hogy megszületett a Csillag téri körforgalom. 

Csillag téri körforgalom évfordulója
Az egyik legjelentősebb projekt az 1995-ös Csillag téri körfogalom kiépítése volt. Archív Fotó: DM

Harminc éves a Csillag téri körforgalom 

1995 októberében kisebb szenzáció történt a városban, elkezdődött az első körforgalmi renddel szabályozott közlekedési csomópont építése. A különleges útszakasz a Csillag téren épült. A tér közepére felállított tartóoszlop körül nagy sugarú kört húztak fel, bár ekkor még csak az építkezéseken használatos műanyag szalagokból. 

Másnap már munkának is láttak

Hétfő délelőtt, az előre elkerített területen már meg is kezdték a munkálatokat. Feltörték az úttestet, hogy kialakíthassák azt a „betontortát”, amely körül a helyiek közlekedhetnek. Ugyan a munkálatokkal járó felfordulás még javában tartott, a térre futó utak végére már ekkor kihelyezték a Szegeden ebben az időben még oly szokatlan körforgalmat jelző közlekedési táblát.

Kezdetben fennakadás jellemezte a közlekedést

A körforgalmat szimbolizáló tábla mellett az „elsőbbségadás kötelező” csúcsára állított háromszög is kitelepítésre került. Az autósok ugyan kezdetben meglepődtek a sokuk számára új helyzeten, ám kisebb hezitálás után már birtokukba is vették a különleges építményt. A körforgalom kiépítésének célja a kereszteződésen való gördülékenyebb áthaladás biztosítása volt.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu