Cső utcai csőtörés okoz bosszúságot a helyeiknek, komoly vízmennyiség hömpölyög az utakon - videóval
Megdöbbentő probléma ütötte fel a fejét a Cső utcában: október 14-én éjjel elöntötte az utakat a víz. Egy ott lakó osztotta meg a csőtörésről készült videót, amelyen jól látható, ahogy hatalmas mennyiségű víz hömpölyög végig az utcán.
Nemrég írtunk arról, hogy egyre több panasz érkezik a szegedi csapvíz minőségére, sokan sem a színével, sem a szagával nincsenek megelégedve. Szegeden és a környező településeken is egyre több a probléma. Ezúttal a Cső utcában történt meghökkentő eset: hatalmas víztömeg árasztotta el az utakat és a járdákat.
Egy helyi osztotta meg a történteket – videót posztolt a Cső utcai csőtörésről
Egy helyi lakos tette közzé a Cső utcai csőtörésről készült döbbenetes felvételt. A videón szemmel láthatóan irdatlan mennyiségű víz hömpölyög az utakon. A kommentszekcióban rendre érkeztek a hozzászólások, sokan inkább egy-egy poénos megjegyzéssel igyekezett tompítani a szomorú történteken.
„Azóta át lett nevezve! *Csőtörés utca”
„A tizedik emeleten már felfújtuk a gumicsónakot reggelre.”
Sokan felhívták a figyelmet, hogy nem csak a Cső utcában van ilyen eset
A kommentek között több felhasználó is felhívta a figyelmet, hogy ez nem egyedi eset, Szeged több pontján is hasonló események következtek be.
„A Kereszttöltés utcában is a napokban van csőtörés...ezek szerint nem csak ezek az utcák lesznek érintettek…”
„Vág utca is ugyanez.”
A csőtörés komoly problémákat okozott a város más pontjain is. A víznyomás Szeged más részein is jelentősen csökkent, a Rókuson és a Rózsa utcában is problémába ütközött a víznyomás.
