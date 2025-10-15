Cső utcai csőtörés okoz bosszúságot a helyeiknek, komoly vízmennyiség hömpölyög az utakon - videóval

Nemrég írtunk arról, hogy egyre több panasz érkezik a szegedi csapvíz minőségére, sokan sem a színével, sem a szagával nincsenek megelégedve. Szegeden és a környező településeken is egyre több a probléma. Ezúttal a Cső utcában történt meghökkentő eset: hatalmas víztömeg árasztotta el az utakat és a járdákat.

Hatalmas mennyiségű víz lepte el az utakat és a járdákat a Cső utcai csőtörés miatt. Fotó: Szegeden láttam és hallottam

Egy helyi osztotta meg a történteket – videót posztolt a Cső utcai csőtörésről

Egy helyi lakos tette közzé a Cső utcai csőtörésről készült döbbenetes felvételt. A videón szemmel láthatóan irdatlan mennyiségű víz hömpölyög az utakon. A kommentszekcióban rendre érkeztek a hozzászólások, sokan inkább egy-egy poénos megjegyzéssel igyekezett tompítani a szomorú történteken.

„Azóta át lett nevezve! *Csőtörés utca”

„A tizedik emeleten már felfújtuk a gumicsónakot reggelre.”

Sokan felhívták a figyelmet, hogy nem csak a Cső utcában van ilyen eset

A kommentek között több felhasználó is felhívta a figyelmet, hogy ez nem egyedi eset, Szeged több pontján is hasonló események következtek be.

„A Kereszttöltés utcában is a napokban van csőtörés...ezek szerint nem csak ezek az utcák lesznek érintettek…”

„Vág utca is ugyanez.”

A csőtörés komoly problémákat okozott a város más pontjain is. A víznyomás Szeged más részein is jelentősen csökkent, a Rókuson és a Rózsa utcában is problémába ütközött a víznyomás.