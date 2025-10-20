Egy hét alatt kétszer is elárasztotta a víz Szegedet, a kommentelők sem hittek a szemüknek

Alig egy hete írtunk a szegedi csőtörésről, ám a Cső utcában történt meghökkentő eset új fordulatot vett: újra egy kisebb tenger alakult ki a utcában. Egy hét leforgása alatt, ez a második alkalom, hogy csőtörés alakult ki Szeged ugyanazon pontján.

Elérkezett a Cső utcai csőtörés újabb meghökkentő fejezete. Fotó: Szegeden láttam és hallottam - Paragi György

Ismét csapás érte a vízvezetékeket – eljött a Cső utcai csőtörés újabb fejezete

Egy helyi lakos tette közzé a Cső utcai csőtörésről készült meghökkentő felvételt október 14-én, ám ezúttal újabb csapás érte a utca lakóit. Október 19-én egy másik videó látta meg a napvilágot, amit a Szegeden láttam és hallottam Facebook-csoportban posztoltak. A videóban szintén azt láthatjuk, hogy irdatlan mennyiségű víz hömpölyög az utakon. A kommentszekció ez alkalommal sem maradt üresen, ám ebben az elkeserítő helyzetben már a humor sem volt megoldás. Sorra érkeztek a hitetlenkedő hozzászólások. Sokan nem hittek a szemüknek, hogy alig egy hét alatt kétszer is bekövezett ugyanaz a probléma.