október 20., hétfő

Vendel névnap

15°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csőtörés

2 órája

Egy hét alatt kétszer is elárasztotta a víz Szegedet, a kommentelők sem hittek a szemüknek

Címkék#vízmennyiség#Szeged#csőtörés

Október 19-én ismét elöntötte az utakat a víz. Egy helyi lakos osztotta meg a csőtörésről készült videót, amelyen szemmel láthatóan hatalmas mennyiségű víz lepte el a utcát. Elérkezett a Cső utcai csőtörés újabb meghökkentő fejezete.

Kis Zoltán

Alig egy hete írtunk a szegedi csőtörésről, ám a Cső utcában történt meghökkentő eset új fordulatot vett: újra egy kisebb tenger alakult ki a utcában. Egy hét leforgása alatt, ez a második alkalom, hogy csőtörés alakult ki Szeged ugyanazon pontján. 

Cső utcai csőtörés Szegeden
Elérkezett a Cső utcai csőtörés újabb meghökkentő fejezete. Fotó: Szegeden láttam és hallottam - Paragi György 

Ismét csapás érte a vízvezetékeket – eljött a Cső utcai csőtörés újabb fejezete 

Egy helyi lakos tette közzé a Cső utcai csőtörésről készült meghökkentő felvételt október 14-én, ám ezúttal újabb csapás érte a utca lakóit. Október 19-én egy másik videó látta meg a napvilágot, amit a Szegeden láttam és hallottam Facebook-csoportban posztoltak. A videóban szintén azt láthatjuk, hogy irdatlan mennyiségű víz hömpölyög az utakon. A kommentszekció ez alkalommal sem maradt üresen, ám ebben az elkeserítő helyzetben már a humor sem volt megoldás. Sorra érkeztek a hitetlenkedő hozzászólások. Sokan nem hittek a szemüknek, hogy alig egy hét alatt kétszer is bekövezett ugyanaz a probléma. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu