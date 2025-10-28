október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

1 órája

Mindenkit megrémítő csomagpont, szegedi cukrászdák, vásárhelyi utak és TikTok-siker

Címkék#siker#Szeged#csomagpont

A legkülönlegesebb csomagpontoktól át a cukrászdákig, minden mai izgalmat összegyűjtöttünk.

Munkatársunktól

Ijesztő csomagpont, legjobb szegedi cukrászdák és feltörekvő fiatalok. Ezek volt a mai nap legérdekesebb pillanatai.

csomagpont szegeden
Csomagpont rémi meg a szegedieket. Fotó: Koós Kata

A legijesztőbb csomagpont, amit valaha láttunk – te le mernél menni? (videóval)

Kevesen tudják, hogy a szegedi éjjel-nappali automata bolt hátsó részén egy hátborzongató pincébe lehet lejutni. A város legijesztőbb csomagpontja a belváros szívében öt különböző hálózat automatáit rejti.

Erre a helyre a mentő és a tűzoltóautó is 50 perc alatt ér ki, annyira borzalmas az odavezető út – videóval

Borzasztó állapotban van Hódmezővásárhely külső Rárósi útja. Több helyen is kint van a 30 kilométer/órás sebességkorlátozás, de senkinek nem javasoljuk ezt az „eszeveszett száguldást”, elég 10-zel, maximum 20-szal menni. Az önkormányzat tavaly is felújított 500 métert a Rárósi úton, idén is hamarosan ugyanennyit, úgyhogy a jó hír, hogy már csak 27 év és elkészül a teljes, 14 kilométeres szakasz!

A Street Kitchen szerint bűn kihagyni ezt az öt szegedi cukrászdát

Szeged felkerült az ország gasztrotérképének legédesebb pontjára. A Street Kitchen szerint öt hely is bizonyítja, hogy a Tisza-parton nemcsak a napfény ragyog, de a cukrászművészet is. Mutatjuk, melyik szegedi cukrászdák és mivel varázsolták el Fördős Zé gasztro influenszer csapatát.

Pataki András a La Manche-csatorna meghódítására készül: edzésként a 16 fokos Balti-tengerben úszott nyolc órát

Néhány éve még túlsúllyal küzdött, ma már tengereket hódít. Az akarat, a kitartás és a bátorság diadala Pataki András története. Az algyői mérnök 16 fokos vízben, neoprén nélkül, heves hullámzásban úszta át a lengyel Puck-öblöt szeptember végén. Ám ez még csak a bemelegítés volt: a La Manche-csatorna átúszására készül.

Szegedi egyetemisták robbantak be a TikTokon, a város ikonikus helyeit mutatják be – videóval

Akad egy fiatalokból álló csapat, akik egy egyetemi projektfeladat keretében vágtak bele a tartalomgyártásba. Elképesztő sikereket tudhatnak magukénak – most megosztották motivációjukat, gondolataikat és néhány kulisszatitkot is.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu