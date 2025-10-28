Mindenkit megrémítő csomagpont, szegedi cukrászdák, vásárhelyi utak és TikTok-siker

Ijesztő csomagpont, legjobb szegedi cukrászdák és feltörekvő fiatalok. Ezek volt a mai nap legérdekesebb pillanatai.

Csomagpont rémi meg a szegedieket. Fotó: Koós Kata

A legijesztőbb csomagpont, amit valaha láttunk – te le mernél menni? (videóval)

Kevesen tudják, hogy a szegedi éjjel-nappali automata bolt hátsó részén egy hátborzongató pincébe lehet lejutni. A város legijesztőbb csomagpontja a belváros szívében öt különböző hálózat automatáit rejti.

Erre a helyre a mentő és a tűzoltóautó is 50 perc alatt ér ki, annyira borzalmas az odavezető út – videóval

Borzasztó állapotban van Hódmezővásárhely külső Rárósi útja. Több helyen is kint van a 30 kilométer/órás sebességkorlátozás, de senkinek nem javasoljuk ezt az „eszeveszett száguldást”, elég 10-zel, maximum 20-szal menni. Az önkormányzat tavaly is felújított 500 métert a Rárósi úton, idén is hamarosan ugyanennyit, úgyhogy a jó hír, hogy már csak 27 év és elkészül a teljes, 14 kilométeres szakasz!

A Street Kitchen szerint bűn kihagyni ezt az öt szegedi cukrászdát

Szeged felkerült az ország gasztrotérképének legédesebb pontjára. A Street Kitchen szerint öt hely is bizonyítja, hogy a Tisza-parton nemcsak a napfény ragyog, de a cukrászművészet is. Mutatjuk, melyik szegedi cukrászdák és mivel varázsolták el Fördős Zé gasztro influenszer csapatát.

Pataki András a La Manche-csatorna meghódítására készül: edzésként a 16 fokos Balti-tengerben úszott nyolc órát

Néhány éve még túlsúllyal küzdött, ma már tengereket hódít. Az akarat, a kitartás és a bátorság diadala Pataki András története. Az algyői mérnök 16 fokos vízben, neoprén nélkül, heves hullámzásban úszta át a lengyel Puck-öblöt szeptember végén. Ám ez még csak a bemelegítés volt: a La Manche-csatorna átúszására készül.

Szegedi egyetemisták robbantak be a TikTokon, a város ikonikus helyeit mutatják be – videóval

Akad egy fiatalokból álló csapat, akik egy egyetemi projektfeladat keretében vágtak bele a tartalomgyártásba. Elképesztő sikereket tudhatnak magukénak – most megosztották motivációjukat, gondolataikat és néhány kulisszatitkot is.