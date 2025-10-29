Négyszázmilliós kártérítést követelt a csónakház elsüllyedése után a szegedi egyesület

Elsüllyedt a Szegedi Csónakázó Egyesület csónakháza a Boszorkánysziget mellett lévő téli kikötőben.

Az elsüllyedt csónakházról és a perről szóló cikk a Délmagyar 1927-es lapjában. Fotó: Délmagyar

A csónakház elsüllyedése

A Délmagyar 1927. október 29-én, szombaton megjelent számában elevenítették fel az esetet és a következményeket.

Karácsonykor múlt egy éve, hogy a Boszorkánysziget mellett lévő téli kikötőben — mint még emlékezetes — elsüllyedt a Szegedi Csónakázó Egyesület csónakháza. Ezen a télen, mint emlékezetes, szokatlanul nagy áradás volt a Tiszán. Karácsony előtt néhány nappal erős jégzajlás indult meg, hatalmas jégtáblák torlódtak össze a partokon, és karácsony estéjén behatoltak a téli kikötőbe, ahol többek között a csónakház és a Milkó-féle fatelep tutajai is teleltek.

– olvasható a számban. A jégtáblák erősen megrongálták az amúgy is rosszabb állapotban lévő csónakház pontjait. Ezeken lék keletkezett, minek következtében a csónakház süllyedni kezdett.

Hiába vették észre a bajt, már nem tudták megmenteni a csónakházat.

Az egyesület arra kérte a Milkó-céget, hogy vontassa el a tutajokat, de ez a jégzajlás idején ez szinte megoldhatatlan volt. Különösen karácsonykor, amikor megfelelő emberek sem álltak rendelkezésre. Így a csónakház elsüllyedt, és csak a faanyag egy részét tudták megmenteni. A Csónakázó Egyesület ennek következtében új csónakházat szerzett be, a régi, megmentett anyagából pedig a Szegedi Torna Egylet építette fel a maga csónakházát.

Kártérítést követeltek

Az őket ért kár miatt a Csónakázó Egyesület négyszázmillió koronás kártérítési pert indított el a Milkó-cég ellen. A vád szerint a kár azért következett be, mert a cég nem vontatta el a süllyedő csónakház mellől a tutajokat.

A törvényszék az elmúlt időszakban többször tárgyalta ezt az ügyet, majd 1927. október 28-án, pénteken ismét tárgyalást tartott dr. Kelemen László törvényszéki bíró.

A tárgyalás iránt igen nagy volt az érdeklődés, megjelentek a tárgyalóteremben a SzCsE tagjai is. A törvényszéki bíró harminchét tanút és több szakértőt hallgatott ki, akik különböző vallomásokat tettek. A tanúkihallgatások után a törvényszéki bíró elnapolta a tárgyalást.