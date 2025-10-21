15 betű, egykori mezőváros, amit Magyar Örökség díjjal is kitüntettek: ez Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű települése

Magyarország bővelkedik szépen hangzó és hosszú nevű településekben. Összegyűjtöttük Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű településeit, és ezzel együtt a legrövidebbeket is.

Kiderült, melyik Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű települése. Forrás: MW-archív

Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű települése

Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű települése Az év települése és Magyar Örökség díjjal is kitüntetett 15 betűs Hódmezővásárhely. A dobogó első három helye a következőképpen néz ki:

Hódmezővásárhely — 15 betű,

Fábiánsebestyén — 14 betű,

Csanádalberti — 12 betű.

Megvizsgáltuk azt is, hogyan néz ki a lista, ha szétbontjuk a kettős betűket (például ly, cs), és csak a karakterszámot vesszük figyelembe. Ebben a megközelítésben is Hódmezővásárhely került az élre a maga 16 karakterével. A második helyen itt is Fábiánsebestyén áll (15 karakter), de a harmadik helyen holtverseny alakult ki: Csanádalberti és Ferencszállás is 13-13 karakterből áll.

Melyik Csongrád-Csanád vármegye legrövidebb nevű települése?

A legrövidebb nevű Csongrád-Csanád vármegyei település a 3 betűből álló Dóc.

Három 4 betűs településünk van:

Üllés,

Baks,

Algyő.

Szintén három 5 betűs település van a vármegyénkben:

Nagyér,

Zsombó,

Felgyő.

Amennyiben itt is csak a karakterszámot vesszük figyelembe, akkor egyértelműen Dóc a legrövidebb nevű Csongrád-Csanád vármegyei település.

Sörfőzdéről híres a leghosszabb nevű

A vizsgálatot másik vármegyében is elvégezték kollégáink. Békés vármegye leghosszabb nevű települése szintén 15 betűből áll, de legalább híres sörfőzdéje van.