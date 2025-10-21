2 órája
15 betű, egykori mezőváros, amit Magyar Örökség díjjal is kitüntettek: ez Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű települése
Magyarországon, így térségünkben is rengeteg hosszú nevű település található. Mutatjuk, melyik Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű települése!
Magyarország bővelkedik szépen hangzó és hosszú nevű településekben. Összegyűjtöttük Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű településeit, és ezzel együtt a legrövidebbeket is.
Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű települése
Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű települése Az év települése és Magyar Örökség díjjal is kitüntetett 15 betűs Hódmezővásárhely. A dobogó első három helye a következőképpen néz ki:
- Hódmezővásárhely — 15 betű,
- Fábiánsebestyén — 14 betű,
- Csanádalberti — 12 betű.
Megvizsgáltuk azt is, hogyan néz ki a lista, ha szétbontjuk a kettős betűket (például ly, cs), és csak a karakterszámot vesszük figyelembe. Ebben a megközelítésben is Hódmezővásárhely került az élre a maga 16 karakterével. A második helyen itt is Fábiánsebestyén áll (15 karakter), de a harmadik helyen holtverseny alakult ki: Csanádalberti és Ferencszállás is 13-13 karakterből áll.
Melyik Csongrád-Csanád vármegye legrövidebb nevű települése?
A legrövidebb nevű Csongrád-Csanád vármegyei település a 3 betűből álló Dóc.
Három 4 betűs településünk van:
- Üllés,
- Baks,
- Algyő.
Szintén három 5 betűs település van a vármegyénkben:
- Nagyér,
- Zsombó,
- Felgyő.
Amennyiben itt is csak a karakterszámot vesszük figyelembe, akkor egyértelműen Dóc a legrövidebb nevű Csongrád-Csanád vármegyei település.
Sörfőzdéről híres a leghosszabb nevű
A vizsgálatot másik vármegyében is elvégezték kollégáink. Békés vármegye leghosszabb nevű települése szintén 15 betűből áll, de legalább híres sörfőzdéje van.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!