október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

10 órája

Október első napjai Csongrádon a közösségről szólnak

Címkék#Európai Madármegfigyelő Nap#Szentes – Csongrád Gátfutás#aradi vértanú

Október elején több fontos esemény színesíti Csongrád és térsége közösségi életét: a hagyományos Szentes–Csongrád Gátfutás, valamint az Európai Madármegfigyelő Nap. Október 6-án pedig az aradi vértanúkra is megemlékeznek Csongrádon. Mindhárom esemény közös vonása, hogy erősíti az összetartozást, és lehetőséget kínál a mozgás örömére, a természet felfedezésére és a múlt tiszteletére.

Delmagyar.hu

Október 4-én rendezik meg a 28. Szentes–Csongrád Gátfutást, amely minden évben több száz futót vonz a Tisza-gátra. A résztvevők két táv közül választhatnak: a 14,5 kilométeres kihívást keresőknek szóló útvonal, illetve a 7,8 kilométeres szakasz, amely a mozgás örömét hangsúlyozza. A futók a természet közelségét és a közösség erejét egyaránt megtapasztalhatják, hiszen a rajt és a cél évről évre váltakozik a két város között. A hagyományos esemény mottója idén is: „A táv, ami összeköt.” 

Csongrád
Három esemény is összeköti a csongrádiakat október elején. Archív Fotó: Török János

Madármegfigyelő nap a téglagyári bányatavaknál

Az Európai Madármegfigyelő Nap alkalmából szintén október 4-én, szombaton 10 és 12 óra között várják az érdeklődőket. A program helyszíne a volt téglagyári bányatavak, a gyülekező a Lidl parkolójában lesz. A részvétel ingyenes, a szakmai vezetést Molnár László természetvédelmi őrkerület-vezető és dr. Deák József Áron természetvédelmi szakértő biztosítja. A résztvevők nemcsak a madárvilágot figyelhetik meg, hanem a természet közelségét is megtapasztalhatják.

Csongrád is tiszteleg az aradi vértanúk előtt

Az aradi vértanúk 176. évfordulójára emlékeznek Csongrádon 2025. október 6-án, hétfőn 18 órától a Batthyány János Gimnázium előtt. A megemlékezésen a Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium diákjai irodalmi összeállítással idézik meg többek között Kányádi Sándor, Vörösmarty Mihály és Madách Imre gondolatait. Az ünnepi műsort Kissné Kocsis Marianna állította össze, a résztvevők gyertyagyújtással tisztelegnek a hősök előtt. Az esemény koszorúzással zárul az 1999-ben állított emléktáblánál. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu