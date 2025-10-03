Október első napjai Csongrádon a közösségről szólnak

Október 4-én rendezik meg a 28. Szentes–Csongrád Gátfutást, amely minden évben több száz futót vonz a Tisza-gátra. A résztvevők két táv közül választhatnak: a 14,5 kilométeres kihívást keresőknek szóló útvonal, illetve a 7,8 kilométeres szakasz, amely a mozgás örömét hangsúlyozza. A futók a természet közelségét és a közösség erejét egyaránt megtapasztalhatják, hiszen a rajt és a cél évről évre váltakozik a két város között. A hagyományos esemény mottója idén is: „A táv, ami összeköt.”

Három esemény is összeköti a csongrádiakat október elején. Archív Fotó: Török János

Madármegfigyelő nap a téglagyári bányatavaknál

Az Európai Madármegfigyelő Nap alkalmából szintén október 4-én, szombaton 10 és 12 óra között várják az érdeklődőket. A program helyszíne a volt téglagyári bányatavak, a gyülekező a Lidl parkolójában lesz. A részvétel ingyenes, a szakmai vezetést Molnár László természetvédelmi őrkerület-vezető és dr. Deák József Áron természetvédelmi szakértő biztosítja. A résztvevők nemcsak a madárvilágot figyelhetik meg, hanem a természet közelségét is megtapasztalhatják.

Csongrád is tiszteleg az aradi vértanúk előtt

Az aradi vértanúk 176. évfordulójára emlékeznek Csongrádon 2025. október 6-án, hétfőn 18 órától a Batthyány János Gimnázium előtt. A megemlékezésen a Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium diákjai irodalmi összeállítással idézik meg többek között Kányádi Sándor, Vörösmarty Mihály és Madách Imre gondolatait. Az ünnepi műsort Kissné Kocsis Marianna állította össze, a résztvevők gyertyagyújtással tisztelegnek a hősök előtt. Az esemény koszorúzással zárul az 1999-ben állított emléktáblánál.