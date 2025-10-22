Megmozdult a föld, robbant a BYD, tarolt a Pick – ez történt ma Csongrád-Csanádban

Szerdán földrengés, ipari áttörés és sportdiadal is színesítette a szerdát. Hajnalban 4,1-es erősségű földmozgást éreztek több településen, napközben pedig a BYD autógyár bejelentése hozott új távlatokat a megye gazdaságába. A Pick Szeged nehéz kezdés után magabiztos győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában, Szegeden közben újabb parkolóhelyek szűntek meg a klinikák környékén. Ásotthalmon a Bedő Bonsai Klub tagjai és diákok járták az erdőt, hogy megtalálják a jövő miniatűr mesterműveit.

A csongrádi földrengést több településen is érezték – a szeizmográf jól mutatta a hajnali mozgást. Fotó: Shutterstock

Kamerák rögzítették a csongrádi földrengést – sokan érezték a hajnali mozgást

Ismét megmozdult a föld Csongrád térségében szerda hajnalban. A 4,1-es magnitúdójú földrengést több környező településen is érezték.

Európai léptékű robbanás: a BYD mindent megváltoztat Csongrád-Csanádban

Új korszak kezdődhet Csongrád-Csanád vármegye gazdaságában. A BYD autógyár megjelenése nemcsak regionális, hanem európai szinten is hatással lehet a térségre. Csongrád-Csanád néhány éven belül Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun megye gazdasági szintje közé emelkedhet. A kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint a vállalkozásoknak gyorsan alkalmazkodniuk kell az új kihívásokhoz.

Izzasztó első félidő után lelépte a Pick Szeged a Zagrebet

A második félidei játék gyógyír volt az elsőre. 10–10-es első játékrész után parádésan támadott a Pick Szeged Zágrábban hét a hat ellen úgy, hogy Bánhidi Bencét piros lappal kiállították a játékvezetők a 16. percben, míg Jérémy Toto nem sokkal később megsérült. A vége 28–23 a Szegednek, amely így megszerezte hatodik pontját a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 6. fordulójában.

Újabb parkolóhelyek tűntek el a klinikáknál Szegeden – aki itt áll meg, elszállíthatják az autóját

Újabb parkolóhelyeket vettek el a klinikákra érkezőktől Szegeden. A Liliom utca egyik oldalán tábla tiltja a parkolást, el is szállítják az autókat, melyek eddig ott szabályosan állhattak meg.

A Bedő Bonsai Klub akcióban: így vadásznak a jövő miniatűr mesterműveire – videóval

Az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai ismét különleges küldetésen vettek részt. A Bedő Bonsai Klub tagjai a tanulmányi erdőben keresték a bonsaihoz legalkalmasabb fákat. A természetben formálódott növények nyomában a lelkes fiatalok a gledíciától a feketefenyőig mindent szemügyre vettek.