október 22., szerda

Előd névnap

12°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

2 órája

Megmozdult a föld, robbant a BYD, tarolt a Pick – ez történt ma Csongrád-Csanádban

Címkék#Pick Szeged#BYD#földrengés

Mozgalmas nap Csongrád-Csanádban: a föld is megremegett, új gazdasági korszak nyílt, a Pick Szeged diadalt aratott, miközben Szegeden parkolóhelyek tűntek el, és a bonsaivadászok is akcióba lendültek.

Delmagyar.hu

Szerdán földrengés, ipari áttörés és sportdiadal is színesítette a szerdát. Hajnalban 4,1-es erősségű földmozgást éreztek több településen, napközben pedig a BYD autógyár bejelentése hozott új távlatokat a megye gazdaságába. A Pick Szeged nehéz kezdés után magabiztos győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában, Szegeden közben újabb parkolóhelyek szűntek meg a klinikák környékén. Ásotthalmon a Bedő Bonsai Klub tagjai és diákok járták az erdőt, hogy megtalálják a jövő miniatűr mesterműveit.

Szeizmográf mutatja a csongrádi földrengés hullámait, 4,1-es erősségű rengés Csongrád térségében.
A csongrádi földrengést több településen is érezték – a szeizmográf jól mutatta a hajnali mozgást. Fotó: Shutterstock

Kamerák rögzítették a csongrádi földrengést – sokan érezték a hajnali mozgást

Ismét megmozdult a föld Csongrád térségében szerda hajnalban. A 4,1-es magnitúdójú földrengést több környező településen is érezték.

Európai léptékű robbanás: a BYD mindent megváltoztat Csongrád-Csanádban

Új korszak kezdődhet Csongrád-Csanád vármegye gazdaságában. A BYD autógyár megjelenése nemcsak regionális, hanem európai szinten is hatással lehet a térségre. Csongrád-Csanád néhány éven belül Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun megye gazdasági szintje közé emelkedhet. A kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint a vállalkozásoknak gyorsan alkalmazkodniuk kell az új kihívásokhoz.

Izzasztó első félidő után lelépte a Pick Szeged a Zagrebet

A második félidei játék gyógyír volt az elsőre. 10–10-es első játékrész után parádésan támadott a Pick Szeged Zágrábban hét a hat ellen úgy, hogy Bánhidi Bencét piros lappal kiállították a játékvezetők a 16. percben, míg Jérémy Toto nem sokkal később megsérült. A vége 28–23 a Szegednek, amely így megszerezte hatodik pontját a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 6. fordulójában.

Újabb parkolóhelyek tűntek el a klinikáknál Szegeden – aki itt áll meg, elszállíthatják az autóját

Újabb parkolóhelyeket vettek el a klinikákra érkezőktől Szegeden. A Liliom utca egyik oldalán tábla tiltja a parkolást, el is szállítják az autókat, melyek eddig ott szabályosan állhattak meg.

A Bedő Bonsai Klub akcióban: így vadásznak a jövő miniatűr mesterműveire – videóval

Az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai ismét különleges küldetésen vettek részt. A Bedő Bonsai Klub tagjai a tanulmányi erdőben keresték a bonsaihoz legalkalmasabb fákat. A természetben formálódott növények nyomában a lelkes fiatalok a gledíciától a feketefenyőig mindent szemügyre vettek.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu