Szegedi hírek

2 órája

Kénszagú csapvíz jelezte előre a csongrádi földrengést? A geofizikus válaszol

Címkék#víz#geofizikus#kénes szag#Szeged

Október 22-én hajnalban 4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg Csongrád térségét, amit Szegeden is sokan megéreztek.

Delmagyar.hu

Néhány nappal korábban azonban furcsa tapasztalatról számoltak be a környékbeliek: a víz kénes szagú lett.

A csongrádi földrengést Szegeden is sokan érezték – a kénes szag azonban valószínűleg csak véletlen egybeesés volt
A csongrádi földrengést Szegeden is sokan érezték, a kénes szag azonban valószínűleg csak véletlen egybeesés volt. Fotó: Shutterstock

Kénszag a csapból a csongrádi földrengés előtt: véletlen vagy előjel?

A közösségi médiában, például a Redditen is felbukkant a téma – többen úgy vélték, a földrengést megelőző feszültségek akár a víz minőségére is hatással lehettek, mivel a föld mélyéről kénes gázok (például hidrogén-szulfid) szabadulhattak fel. Mások viszont kétkedtek: szerintük egy ilyen kisebb rengés nem okozhat ilyen jelenséget.

Mit mond a szakértő?

Csatlós Marietta, a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium geofizikusa óvatosságra int:

„A földrengések pontos előrejelzése jelenleg nem lehetséges. Ilyen jelekből legfeljebb statisztikai következtetéseket vonhatunk le, de konkrét időpontot vagy helyet nem tudunk megjósolni.”

Vagyis a kénszag akár véletlen is lehetett, ugyanakkor az biztos, hogy a természet időnként rejtélyes módon ad hírt arról, mi zajlik a mélyben – írja a Ripost.

Szegedi hírek

