Kénszagú csapvíz jelezte előre a csongrádi földrengést? A geofizikus válaszol

Néhány nappal korábban azonban furcsa tapasztalatról számoltak be a környékbeliek: a víz kénes szagú lett.

A csongrádi földrengést Szegeden is sokan érezték, a kénes szag azonban valószínűleg csak véletlen egybeesés volt. Fotó: Shutterstock

Kénszag a csapból a csongrádi földrengés előtt: véletlen vagy előjel?

A közösségi médiában, például a Redditen is felbukkant a téma – többen úgy vélték, a földrengést megelőző feszültségek akár a víz minőségére is hatással lehettek, mivel a föld mélyéről kénes gázok (például hidrogén-szulfid) szabadulhattak fel. Mások viszont kétkedtek: szerintük egy ilyen kisebb rengés nem okozhat ilyen jelenséget.