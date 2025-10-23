október 23., csütörtök

Földrengés

13 perce

Csongrád környékén tovább mozog a föld, a szakértők új eszközökkel mérik az utórengéseket

Október 22-én hajnalban 4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg térségünket. A csongrádi földrengés óta történő kisebb utórengéseket a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium ideiglenes szeizmológiai mérőállomásokkal követi.

Kovács Erika

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium két ideiglenes szeizmológiai mérőállomást telepített a térségbe. Az október 22-én éjjel történt 4,1-es magnitúdójú csongrádi földrengés óta is mozog a föld, több kisebb utórengés is történt.

Az obszervatórium mérései a csongrádi földrengés után
Az obszervatórium mérései a csongrádi földrengés után. Fotó forrása: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

A csongrádi földrengés utórengéseinek adatai

– Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az október 22-én éjjel, Csongrád közelében kipattant hajnali 4,1-es magnitúdójú földrengés utórengéseinek pontosabb megfigyelése érdekében kollégáink a tegnapi napon két ideiglenes szeizmológiai mérőállomást telepítettek a térségben – tette közzé a tájékoztatást az obszervatórium a közösségi oldalán.

A műszerek segítségével a lakosság által nem érezhető, kisebb utórengések is jól detektálhatók, így ezek helyét és mélységét is meg tudjuk határozni. A főrengés óta már több kisebb utórengést észleltünk. A bővített mérőhálózat adatai hozzájárulnak a térség szeizmicitásának jobb megismeréséhez és a mélyben zajló geológiai folyamatok megértéséhez – írták.

Földrengés október 22-én

A szerda éjjel történt rengést megyeszerte érezni lehetett, sokan fel is ébredtek rá, hogy megmozdult alattuk az ágy. A természeti jelenséget kamera is rögzítette.

