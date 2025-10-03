Csőtörés miatt leállt a meleg víz és a fűtés Rókus egy részén

Havaria csőtörés miatt szünetel a fűtés és a meleg víz szolgáltatás Szeged rókusi városrészében.

Csőtörés miatt szünetel a meleg víz és a fűtési szolgáltatás. Fotó: Shutterstock

Az érintett területek: Kossuth Lajos sugárút – Rókusi körút – Tópart utca – Kukorica utca –Körtöltés utca – Puskás utca által határolt terület – tette közzé a Szegedi Távfűtő Kft. a Facebook-oldalukon. A SZETÁV munkatársai jelenleg is dolgoznak a probléma elhárításán.