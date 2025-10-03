október 3., péntek

Helga névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
SZETÁV

5 órája

Csőtörés miatt leállt a meleg víz és a fűtés Rókus egy részén

Címkék#meleg víz#Rókus#fűtés#csőtörés

Kellemetlenül indul a délelőtt Szegeden. Csőtörés miatt nincs meleg víz és fűtés a rókusi városrészen.

Delmagyar.hu

Havaria csőtörés miatt szünetel a fűtés és a meleg víz szolgáltatás Szeged rókusi városrészében.

Csőtörés nehezíti a folyó vizes mosogatást
Csőtörés miatt szünetel a meleg víz és a fűtési szolgáltatás. Fotó: Shutterstock

Az érintett területek: Kossuth Lajos sugárút – Rókusi körút – Tópart utca – Kukorica utca –Körtöltés utca – Puskás utca által határolt terület – tette közzé a Szegedi Távfűtő Kft. a Facebook-oldalukon. A SZETÁV munkatársai jelenleg is dolgoznak a probléma elhárításán.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu