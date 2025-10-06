Bezárás, szemét, áramszünet – mozgalmas hétkezdet Szegeden

október 6., hétfő

Botrány, érzelmek és változások napja Csongrád-Csanádban: cukrászda zár, szemét nő, villany megy, de a tévéképernyőkön még izgalmasabb lesz a hét.

Delmagyar.hu

Szegeden ma sem telt eseménytelenül a nap: a NAV ideiglenesen bezáratta az egyik legismertebb cukrászdát, miközben a város peremén új illegális szeméttelep borzolja a kedélyeket. A sportvilágban Fodor Rajmund érzelmei és titkai kerültek a figyelem középpontjába, Zsombón pedig hosszú áramszünetre készülhetnek a lakók a hálózatfejlesztés miatt.

A Z. Nagy Cukrászda bejárata
Bezár egy népszerű cukrászda, de csak rövid időre. Fotó: Török János

A NAV bezáratta a népszerű szegedi cukrászdát – most kiderült, mi áll a háttérben

Jogszabálysértés miatt 12 napra bezáratta a NAV az egyik népszerű szegedi cukrászdát. A Z. Nagy Cukrászda október 13-án nyithat ki újra.

Új szeméttelep alakult Szegeden? Amit a hulladék között találtunk, arra senki sem számított

Megdöbbentő állapotokat találtunk Szeged egykor legendás piacánál. A hajdani Cserepes sori piac környékét ellepte az illegális hulladék és a gaz. A rengeteg szemét közt olyan dolgot is találtunk, ami nemcsak felháborító, de veszélyes is lehet.

Fodor Rajmund könnyei mögött komoly titok rejtőzik, a héten minden kiderülhet az Ázsia Expresszben

Komoly titkot őriz a szegedi olimpikon: valamiért nagyon fontos neki, hogy megnyerje a legkeményebb tévés versenyt. Az Ázsia Expressz döntő hete következik, versenyben van a 20 millió forintért Fodor Rajmund és társa, Ungvári Miklós is. Napokon belül kiderül, miért sírta el magát a pénteki adásban.

Nyolcórás áramszünet lesz: mutatjuk, hol és mikor kell készülni rá

A héten több utcában is nyolcórás áramszünet várható Zsombón. Az áramszünet oka a hálózat korszerűsítése és a szolgáltatás minőségének javítása. A lakosságot a szolgáltató fontos biztonsági tudnivalókra is figyelmezteti.

