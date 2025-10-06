A NAV bezáratta a népszerű szegedi cukrászdát – most kiderült, mi áll a háttérben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 12 napra lezáratta a szegedi Z. Nagy Cukrásza József Attila sugárúti üzletét miután az adótörvényekkel kapcsolatos jogszabálysértést állapított meg – derül ki a bolt ajtajára kifüggesztett hivatalos tájékoztatóból.

A Z. Nagy Cukrászda ajtaján a NAV lezárást jelző tájékoztatója olvasható. Fotó: Török János

Z. Nagy cukrászda jövő hétfőig zárva

A közlemény szerint a hatóság a műhely, üzlet vagy telephely ideiglenes bezárásáról döntött, amelynek első napja 2025. október 2., az utolsó napja pedig október 13. A hatósági intézkedést követően a bejáratra jól látható helyen kihelyezték a lezárásról szóló értesítést.

NAV-ellenőrzés után jött a szankció

A NAV ilyen esetekben akkor él a bezárás eszközével, ha súlyos vagy ismétlődő jogsértést tapasztal, például ha a vállalkozás nem ad számlát vagy nyugtát, nem megfelelően kezeli az online pénztárgépet, esetleg más módon sérti meg az adózással kapcsolatos törvényi előírásokat.

Fotó: Török János

Miért zárathat be a hatóság egy üzletet?

A hatóság célja ilyenkor nem csupán a szankcionálás, hanem az is, hogy elrettentse a vállalkozásokat a további szabálytalanságoktól, és biztosítsa a tisztességes piaci versenyt. A 12 napos zárva tartás idején az üzlet nem fogadhat vásárlókat, és a működés bármilyen formája tilos. A bezárás letelte után, amennyiben a hiányosságokat pótolták és az előírásokat betartják, az üzlet ismét megnyithatja kapuit a vásárlók előtt.