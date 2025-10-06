50 perce
A NAV bezáratta a népszerű szegedi cukrászdát – most kiderült, mi áll a háttérben
Jogszabálysértés miatt 12 napra bezáratta a NAV az egyik népszerű szegedi cukrászdát. A Z. Nagy Cukrászda október 13-án nyithat ki újra.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 12 napra lezáratta a szegedi Z. Nagy Cukrásza József Attila sugárúti üzletét miután az adótörvényekkel kapcsolatos jogszabálysértést állapított meg – derül ki a bolt ajtajára kifüggesztett hivatalos tájékoztatóból.
Z. Nagy cukrászda jövő hétfőig zárva
A közlemény szerint a hatóság a műhely, üzlet vagy telephely ideiglenes bezárásáról döntött, amelynek első napja 2025. október 2., az utolsó napja pedig október 13. A hatósági intézkedést követően a bejáratra jól látható helyen kihelyezték a lezárásról szóló értesítést.
NAV-ellenőrzés után jött a szankció
A NAV ilyen esetekben akkor él a bezárás eszközével, ha súlyos vagy ismétlődő jogsértést tapasztal, például ha a vállalkozás nem ad számlát vagy nyugtát, nem megfelelően kezeli az online pénztárgépet, esetleg más módon sérti meg az adózással kapcsolatos törvényi előírásokat.
Miért zárathat be a hatóság egy üzletet?
A hatóság célja ilyenkor nem csupán a szankcionálás, hanem az is, hogy elrettentse a vállalkozásokat a további szabálytalanságoktól, és biztosítsa a tisztességes piaci versenyt. A 12 napos zárva tartás idején az üzlet nem fogadhat vásárlókat, és a működés bármilyen formája tilos. A bezárás letelte után, amennyiben a hiányosságokat pótolták és az előírásokat betartják, az üzlet ismét megnyithatja kapuit a vásárlók előtt.
Mindenki kedvenc Netflix-szereplője most a Lidl polcain, érdemes lecsapni rá
A szakértő szavai mindent megváltoztatnak, amit a téli madáretetésről hittünk
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!