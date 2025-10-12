október 12., vasárnap

1 órája

Bezáró cukrászda, eladó szegedi rönkház és drámai pillanatok az Ázsia Expresszben

Címkék#szegedi szabadtéri#rönkház#NAV#cukrászda

Összegyűjtöttük a hét legfontosabb híreit és információit. Jogszabálysértés miatt ideiglenesen bezárt az egyik népszerű szegedi cukrászda.

Delmagyar.hu

Jogszabálysértés miatt 12 napra bezáratta a NAV az egyik népszerű szegedi cukrászdát. A Z. Nagy Cukrászda október 13-án nyithat ki újra.

cukrászda
A Z. Nagy Cukrászda ajtaján a NAV lezárást jelző tájékoztatója olvasható. Fotó: Török János

A NAV bezáratta a népszerű szegedi cukrászda ajtaját – most kiderült, mi áll a háttérben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 12 napra lezáratta a szegedi Z. Nagy Cukrásza József Attila sugárúti üzletét miután az adótörvényekkel kapcsolatos jogszabálysértést állapított meg – derül ki a bolt ajtajára kifüggesztett hivatalos tájékoztatóból.

Kilencezer kilométert tett meg ez a szegedi rönkház és most akár az öné is lehet – nézze meg belülről! – galériával, videóval

Eladóvá vált Szeged legegyedibb ingatlana. A Lövölde utcai rönkházat orosz szakemberek építették a tajgán nőtt fák kerek törzsdarabjaiból. A tulajdonos megmutatta nekünk, milyen az az otthon, amelynek minden szeglete természetes alapanyagból készült.

9 ezer kilométerre kivágott fákból építették orosz szakemberek a szegedi rönkházat

Fotók: Karnok Csaba

Ezért fakadhatott sírva Fodor Rajmund az Ázsia Expresszben

Továbbra is titok, miért fakadt sírva az olimpiai bajnok vízilabdázó az Ázsia Expresszben. A Bors azonban kiderítette: Fodor Rajmund egy évvel ezelőtt titokban elvált.

Mindenki erről az autóról beszél Szegeden – kiderült, mi áll a teleragasztott kocsi háttérben

Gerillamarketing vagy átverés? Emberek tömege állta körbe a rejtélyes módon teleplakátolt autót Szeged belvárosában. A József Attila Tanulmányi és Információs Központ előtti úton lettünk figyelmesek a különös járműre.

Évadot hirdetett a Szegedi Szabadtéri Játékok – Nem hiszed el, melyik világsikerű musicalt mutatják be a Dóm téren

Varázslat, szenvedély és kaland kavarog majd a nyári éjszakákban. A Szegedi Szabadtéri Játékok 2026-ban minden műfajban a csúcsot hozza el a 95. évforduló alkalmából. A Broadway-szenzáció Wicked musical világpremierje pedig garantáltan történelmet ír a Dóm téren.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

