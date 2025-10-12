1 órája
Bezáró cukrászda, eladó szegedi rönkház és drámai pillanatok az Ázsia Expresszben
Összegyűjtöttük a hét legfontosabb híreit és információit. Jogszabálysértés miatt ideiglenesen bezárt az egyik népszerű szegedi cukrászda.
Jogszabálysértés miatt 12 napra bezáratta a NAV az egyik népszerű szegedi cukrászdát. A Z. Nagy Cukrászda október 13-án nyithat ki újra.
A NAV bezáratta a népszerű szegedi cukrászda ajtaját – most kiderült, mi áll a háttérben
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 12 napra lezáratta a szegedi Z. Nagy Cukrásza József Attila sugárúti üzletét miután az adótörvényekkel kapcsolatos jogszabálysértést állapított meg – derül ki a bolt ajtajára kifüggesztett hivatalos tájékoztatóból.
Kilencezer kilométert tett meg ez a szegedi rönkház és most akár az öné is lehet – nézze meg belülről! – galériával, videóval
Eladóvá vált Szeged legegyedibb ingatlana. A Lövölde utcai rönkházat orosz szakemberek építették a tajgán nőtt fák kerek törzsdarabjaiból. A tulajdonos megmutatta nekünk, milyen az az otthon, amelynek minden szeglete természetes alapanyagból készült.
9 ezer kilométerre kivágott fákból építették orosz szakemberek a szegedi rönkházatFotók: Karnok Csaba
Ezért fakadhatott sírva Fodor Rajmund az Ázsia Expresszben
Továbbra is titok, miért fakadt sírva az olimpiai bajnok vízilabdázó az Ázsia Expresszben. A Bors azonban kiderítette: Fodor Rajmund egy évvel ezelőtt titokban elvált.
Mindenki erről az autóról beszél Szegeden – kiderült, mi áll a teleragasztott kocsi háttérben
Gerillamarketing vagy átverés? Emberek tömege állta körbe a rejtélyes módon teleplakátolt autót Szeged belvárosában. A József Attila Tanulmányi és Információs Központ előtti úton lettünk figyelmesek a különös járműre.
Évadot hirdetett a Szegedi Szabadtéri Játékok – Nem hiszed el, melyik világsikerű musicalt mutatják be a Dóm téren
Varázslat, szenvedély és kaland kavarog majd a nyári éjszakákban. A Szegedi Szabadtéri Játékok 2026-ban minden műfajban a csúcsot hozza el a 95. évforduló alkalmából. A Broadway-szenzáció Wicked musical világpremierje pedig garantáltan történelmet ír a Dóm téren.
