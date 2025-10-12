Bezáró cukrászda, eladó szegedi rönkház és drámai pillanatok az Ázsia Expressben

Jogszabálysértés miatt 12 napra bezáratta a NAV az egyik népszerű szegedi cukrászdát. A Z. Nagy Cukrászda október 13-án nyithat ki újra.

A Z. Nagy Cukrászda ajtaján a NAV lezárást jelző tájékoztatója olvasható. Fotó: Török János

A NAV bezáratta a népszerű szegedi cukrászda ajtaját – most kiderült, mi áll a háttérben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 12 napra lezáratta a szegedi Z. Nagy Cukrásza József Attila sugárúti üzletét miután az adótörvényekkel kapcsolatos jogszabálysértést állapított meg – derül ki a bolt ajtajára kifüggesztett hivatalos tájékoztatóból.

